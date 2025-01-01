あなたの労働力を変革するリスキリングプログラムビデオを作成
AIアバターを活用したダイナミックな学習体験で、従業員のスキル開発を促進するリスキリングビデオを作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRリーダーやマネージャーを対象に、アップスキリングと継続的な従業員開発の利点を説明する45秒のインスピレーションを与えるビデオを作成します。ダイナミックなビジュアル、インフォグラフィックスタイルの要素、そしてアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、インパクトのあるメッセージを作り上げましょう。
従業員がオンデマンドのトレーニングリソースに簡単にアクセスできる方法を示す30秒の簡潔な指導ビデオをデザインします。フレンドリーでチュートリアルのようなビジュアルスタイルを使用し、テンポの速いペースで進行します。このトレーニングビデオガイドはすべての従業員を対象とし、HeyGenの自動字幕/キャプションを使用して、すべての視聴者に明確さとアクセス性を確保します。
企業が従業員のスキル開発に投資することを奨励する60秒の先進的なビデオを制作し、インスピレーションを与えるビジュアルスタイルと高品質のストック映像、そして自信に満ちたナレーションを採用します。HeyGenのスクリプトからのシームレスなテキストからビデオへの変換機能を使用して、内部成長の価値を強調する説得力のある物語にビジョンを変えましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは労働力開発のための効果的なリスキリングプログラムビデオをどのように作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能なシーンを使用して、魅力的なリスキリングおよびアップスキリングコンテンツの作成を簡素化します。これにより、企業はスキルギャップに迅速に対応し、従業員に継続的な学習の機会を提供できます。
HeyGenが高品質なトレーニングビデオを効率的に生成するための理想的なツールである理由は何ですか？
HeyGenはスクリプトからのテキストからビデオへの変換やナレーション生成を含むAI駆動のツールを利用して、プロフェッショナルなトレーニングビデオを迅速に制作します。これにより、制作時間とコストが大幅に削減され、スケーラブルな内部トレーニングと従業員開発プログラムが可能になります。
HeyGenで作成したリスキリングプログラムビデオを自社のブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供しており、企業のロゴ、色、全体的な美学をトレーニングビデオに統合できます。これにより、従業員に一貫性のあるプロフェッショナルな学習体験を提供します。
HeyGenは多様な学習者に対して魅力的なリスキリングビデオをどのように保証し、スキル開発を改善しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターと自動字幕/キャプションを通じてエンゲージメントを高め、スキル開発コンテンツをより広い視聴者にアクセス可能にします。これらの機能により、従業員は明確でインパクトのあるメッセージを受け取り、プロフェッショナルな成功を促進します。