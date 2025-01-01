AIで研究紹介ビデオを作成

AI駆動のツールと魅力的なAIアバターを使用して、研究を魅力的でプロフェッショナルなビデオに変換します。

174/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
学術的な仲間や資金提供機関を対象とした、今後の会議発表のための45秒のプロフェッショナルなビデオアブストラクトを開発してください。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、主要な方法論と結果を強調し、スクリプトからのテキストをビデオに変換した簡潔なナレーションを使用して、最大限の明確さを確保します。これにより、研究のためのプロフェッショナル品質のビデオが保証されます。
サンプルプロンプト2
革新的な研究プロジェクトが業界パートナーや潜在的な協力者を引き付けるために、ダイナミックな30秒の研究紹介ビデオを必要としていると想像してください。HeyGenのメディアライブラリとストックサポートを活用して、現代的で高インパクトなビジュアルスタイルを作成し、エネルギッシュな声と重要な字幕/キャプションを補完して、あなたの作品の画期的な性質を伝え、AI駆動のテンプレートを最大限に活用してください。
サンプルプロンプト3
最新の研究成果についての迅速な発表を行うための15秒の短い注目を集めるビデオを作成してください。ソーシャルメディアのフォロワーや内部チームの更新に最適です。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、AIアバターを統合してメッセージを直接かつ魅力的に伝えます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

研究紹介ビデオの作成方法

複雑な研究を魅力的でプロフェッショナル品質のビデオに簡単に変換します。AI駆動のツールを活用して、魅力的なビデオアブストラクトや会議プレゼンテーションを作成しましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
研究のストーリーやビデオアブストラクトを作成します。HeyGenのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれたコンテンツをダイナミックなビジュアルストーリーに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択して、あなたや研究を代表するプレゼンテーションをパーソナライズします。これにより、プロフェッショナル品質のビデオに人間味を加えます。
3
Step 3
魅力的な声とビジュアルを追加
HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、プロフェッショナルな音声でメッセージを強化します。メディアライブラリや自身のアップロードから魅力的なビジュアルと簡単に統合します。
4
Step 4
プロフェッショナルビデオをエクスポート
アクセシビリティと広範なリーチのために字幕/キャプションを追加して、研究紹介ビデオを完成させます。その後、あらゆるプラットフォーム向けにさまざまなアスペクト比で洗練されたビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアでの研究の普及

.

研究からプロフェッショナル品質のビデオクリップを迅速に作成し、ソーシャルメディアプラットフォーム全体で効果的に普及させます。

background image

よくある質問

HeyGenは研究紹介やアブストラクトのための魅力的なビデオ作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、研究紹介ビデオやビデオアブストラクトを簡単に作成するための力を提供します。AI駆動のテンプレートとツールにより、プロフェッショナル品質の非常に魅力的なビデオを制作できます。

HeyGenにはビデオ作成のためのAIアバターとAIボイスアクターが含まれていますか？

はい、HeyGenは高度なAIアバターとAIボイスアクターフィーチャーを統合しており、コンテンツに命を吹き込むことができます。これは、ダイナミックな会議プレゼンテーションや教育コンテンツをプロフェッショナルに作成するのに最適です。

HeyGenを使用してテキストスクリプトから迅速にビデオを生成できますか？

もちろんです。HeyGenは、テキストをビデオに変換する無料のジェネレーターを提供しており、書かれたスクリプトを魅力的なビデオにシームレスに変換します。これにより、ソーシャルメディアを含むあらゆるプラットフォーム向けの魅力的なビデオ作成プロセスが簡素化されます。

HeyGenでどのようなプロフェッショナル品質のビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、詳細な研究紹介ビデオや簡潔なビデオアブストラクトから、魅力的なソーシャルメディアコンテンツまで、幅広いプロフェッショナル品質のビデオを作成できます。AI駆動のツールにより、影響力のある教育コンテンツなどを簡単に制作できます。