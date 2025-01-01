AIの力で研究コンプライアンスビデオを作成
HeyGenのAIアバターを活用して、魅力的でリアルなプレゼンテーションを行い、従業員のエンゲージメントを高め、研修コストを削減します。
経験豊富な研究者向けに、データ漏洩の実際のシナリオとその結果を示す60秒のコンプライアンス研修ビデオを制作してください。視覚スタイルはややドラマチックで警告的であり、リアルなビジュアルとインパクトのある音響効果を備えています。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、ダイナミックなストーリーテリングを効率的に実現します。
すべての研究スタッフ向けに、最近の重要なコンプライアンスの更新や新しいポリシーを要約した30秒のマイクロラーニングビデオを作成してください。このビデオは、モダンで箇条書きのビジュアルスタイルと、明るく情報豊かなナレーションを特徴とし、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して迅速な開発を可能にします。
複雑な規制に苦労している研究チーム向けに、一般的な研究コンプライアンスの誤解をQ&A形式で取り上げる50秒の魅力的なビデオを開発してください。視覚と音声のスタイルはインタラクティブで親しみやすく、明確なボイスオーバー生成により、すべての回答が理解されることを保証し、研究コンプライアンスビデオの作成方法を明確に示すことで従業員のエンゲージメントを向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なコンプライアンス研修ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIプレゼンターと多様なビデオテンプレートを使用して、研究コンプライアンスビデオを簡単に作成することを可能にします。このアプローチは、複雑な規制をダイナミックで理解しやすいコンテンツに変えることで、従業員のエンゲージメントを向上させます。
AIアバターを敏感なコンプライアンスビデオに使用できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターを活用してコンプライアンスビデオをプレゼンテーションすることを可能にし、一貫性とプロフェッショナリズムを保証します。ブランドを代表するカスタムアバターを作成することもでき、視聴者にとって親しみやすいコンテンツを提供します。
複数の研修ビデオの効率的な制作をサポートする機能は何ですか？
HeyGenは、すぐに使えるビデオテンプレートとシンプルなテキストからビデオへのワークフローで、複数の研修ビデオの作成を効率化します。ビデオスクリプトを入力するだけで、HeyGenがプロフェッショナルなコンテンツを生成し、制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenはどのようにしてローカライズされたコンプライアンス研修を促進しますか？
HeyGenは、複数の言語でAIボイスを使用してローカライズされたビデオを制作することを可能にし、コンプライアンス研修が効果的にグローバルなオーディエンスに届くようにします。この機能は、多様な地域で一貫したメッセージを維持するのに役立ちます。