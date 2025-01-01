要件レビュー動画を簡単に作成

HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、複雑な要件を魅力的なレビュー動画に変換し、明確なコミュニケーションを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロダクトオーナーや開発チームのために、次の要件レビューを効率化する60秒の簡潔な動画を作成しましょう。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、詳細なスクリプトを直接インパクトのある要件レビュー動画に変換するシナリオを想像してください。画面上のテキストハイライトで強化されたクリーンで指導的なビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた権威ある声で各ポイントを確実に理解させます。
サンプルプロンプト2
忙しいステークホルダーや経営陣に重要な洞察を届けるために、明確さとアクセスしやすさを優先した30秒のレビュー動画を作成しましょう。HeyGenの貴重な字幕/キャプション機能を使用すれば、どのような環境でもメッセージが理解されます。迅速で視覚的に魅力的なプレゼンテーションを目指し、明確なデータビジュアライゼーションと自信に満ちたプロフェッショナルな声で最大のインパクトを与えます。
サンプルプロンプト3
トレーニング部門やコンテンツクリエイターを動画制作で成功させるために、効果的な要件収集のための包括的な90秒ガイドを作成しましょう。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、複雑な情報を簡素化する視覚的に一貫性のある魅力的なストーリーを構築します。現代的でイラスト的なビジュアルスタイルを選び、スムーズなトランジションと親しみやすく励みになる声で、学習を楽しく記憶に残るものにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

要件レビュー動画の作成方法

プロジェクトの要件とフィードバックを効率的に伝えるために、魅力的な動画説明を使用して、チームとステークホルダー全体で明確さと整合性を確保します。

1
Step 1
スクリプトを作成しアバターを選択
要件スクリプトを作成するか、既存のテキストを貼り付けてください。その後、魅力的な**AIアバター**を選択して動画をナレーションし、動画作成プロセスを開始します。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングを追加
ライブラリからの関連メディアや自身のアップロードを使用してレビュー動画を強化します。会社の**ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）**を適用し、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を保ちます。
3
Step 3
最終調整とアクセシビリティの適用
自動**字幕/キャプション**を生成して、要件レビュー動画の理解とアクセシビリティを向上させます。これにより、音声なしでもすべての視聴者が内容を追うことができます。
4
Step 4
動画をエクスポートして共有
動画が完成したら、さまざまな解像度とアスペクト比で簡単にエクスポートします。**アスペクト比のリサイズとエクスポート**を活用して、異なるプラットフォームでシームレスに共有し、要件レビュー動画をすべての人に届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なレビュークリップを生成

要件ドキュメントから迅速に魅力的な動画クリップを作成し、複雑な情報を消化しやすくし、内部プラットフォームで簡単に共有できるようにします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な要件レビュー動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、テキストから動画へのスクリプトを活用し、AIアバターと声の生成を利用して、複雑な編集なしでプロフェッショナルな要件レビュー動画を作成することを可能にします。この効率的な動画作成プロセスは、ステークホルダーに情報を効果的に伝えるのに役立ちます。

HeyGenは動画レビューのカスタムブランディングをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをすべての動画に組み込むことができます。これにより、要件レビュー動画がプロフェッショナルで一貫した外観を保つことができます。

要件レビュー動画を作成する際に役立つ機能は何ですか？

HeyGenは、事前にデザインされたテンプレート、充実したメディアライブラリ、自動字幕生成を備えており、効率的な動画作成を可能にします。これらの機能により、高品質な要件レビューコンテンツを迅速かつ簡単に作成できます。

HeyGenは要件レビュー動画に自動でキャプションを追加できますか？

はい、HeyGenは動画に自動で字幕とキャプションを生成し、すべての視聴者に対するアクセシビリティと理解を向上させます。この機能は、要件レビュー動画がより広い視聴者に効果的に届くために重要です。