Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングエージェンシーやクライアントサービスチーム向けに、パーソナライズされたインテークビデオの作成を紹介する45秒のビデオを開発してください。このビデオは、魅力的でモダンかつ招待的なビジュアル美学を採用し、明確で簡潔なオーディオを使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、迅速に魅力的なコンテンツを生成します。
サンプルプロンプト2
HR部門や新規クライアントのオンボーディングスペシャリストを対象に、魅力的なビデオを通じてクライアントのオンボーディングを簡素化する方法を示す60秒のビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは情報的でありながらダイナミックで、落ち着いた安心感のあるナレーションを特徴とし、アクセシビリティのために自動字幕を活用します。
サンプルプロンプト3
社内コミュニケーションおよび企業研修チーム向けに、スタッフの効率を向上させるためのブランドに合ったビデオを制作することに焦点を当てた30秒の企業ビデオを作成してください。スタイリッシュで企業的かつプロフェッショナルなビジュアルスタイルが求められ、自信に満ちたナレーションが必要で、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して簡単に構築されます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

要件収集ビデオの作成方法

プロフェッショナルでパーソナライズされたAIを活用したビデオを生成して、クライアントのインテークプロセスを効率化し、効率を向上させましょう。

1
Step 1
インテークスクリプトを書く
要件収集ビデオのための明確なスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、テキストを直接ビデオに変換します。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選ぶ
多様なライブラリからAIアバターを選んで、要件を提示します。HeyGenのAIアバターは、ビデオにプロフェッショナルで人間味のあるタッチを加えます。
3
Step 3
ブランディングで強化
ブランドのユニークなロゴや色を適用し、関連するメディアを組み込みます。クライアントコミュニケーションの一貫性を保つために、ビデオがブランドに合ったものになるようにします。
4
Step 4
生成して公開
自動字幕付きの最終ビデオを制作し、エクスポートします。これらのビデオはインテークプロセスを効率化し、スタッフの効率を向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複数のインテークビデオの作成を加速

異なるクライアントのニーズに合わせた標準化された要件収集ビデオのライブラリを効率的に作成し、スタッフの貴重な時間を節約します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクライアントのインテークプロセスを向上させますか？

HeyGenは、魅力的でパーソナライズされたインテークビデオを生成することで、クライアントのインテークプロセスを効率化します。AIを活用したビデオは、クライアントのオンボーディングを簡素化し、クライアントとのコミュニケーションを改善し、新しい関係のスムーズなスタートを確保します。

HeyGenのAIを活用したビデオはインテークにおいて何がユニークですか？

HeyGenは、先進的なテキストからビデオへの生成技術とリアルなAIアバターを活用して、魅力的な要件収集ビデオを作成します。これにより、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに、プロフェッショナルなコンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenで要件収集ビデオをパーソナライズできますか？

はい、HeyGenは特定のクライアントのニーズやプロジェクトに合わせたパーソナライズされたインテークビデオを作成することができます。テンプレートやブランディングコントロールを活用して、要件収集ビデオがプロフェッショナルでブランドに合ったものになるようにし、全体的なクライアントコミュニケーションを向上させます。

HeyGenはクライアントコミュニケーションにおけるスタッフの効率をどのように向上させますか？

一貫性があり明確な要件収集ビデオの作成を自動化することで、HeyGenはスタッフの効率を大幅に向上させます。私たちのプラットフォームはクライアントのオンボーディングを簡素化し、チームがより複雑なタスクに集中できるようにします。