AIで要件収集ビデオを簡単に作成
スクリプトからのテキストをビデオに変換して、ブランドに合ったビデオを作成し、スタッフの効率を向上させ、クライアントのオンボーディングを簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングエージェンシーやクライアントサービスチーム向けに、パーソナライズされたインテークビデオの作成を紹介する45秒のビデオを開発してください。このビデオは、魅力的でモダンかつ招待的なビジュアル美学を採用し、明確で簡潔なオーディオを使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、迅速に魅力的なコンテンツを生成します。
HR部門や新規クライアントのオンボーディングスペシャリストを対象に、魅力的なビデオを通じてクライアントのオンボーディングを簡素化する方法を示す60秒のビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは情報的でありながらダイナミックで、落ち着いた安心感のあるナレーションを特徴とし、アクセシビリティのために自動字幕を活用します。
社内コミュニケーションおよび企業研修チーム向けに、スタッフの効率を向上させるためのブランドに合ったビデオを制作することに焦点を当てた30秒の企業ビデオを作成してください。スタイリッシュで企業的かつプロフェッショナルなビジュアルスタイルが求められ、自信に満ちたナレーションが必要で、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して簡単に構築されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクライアントのインテークプロセスを向上させますか？
HeyGenは、魅力的でパーソナライズされたインテークビデオを生成することで、クライアントのインテークプロセスを効率化します。AIを活用したビデオは、クライアントのオンボーディングを簡素化し、クライアントとのコミュニケーションを改善し、新しい関係のスムーズなスタートを確保します。
HeyGenのAIを活用したビデオはインテークにおいて何がユニークですか？
HeyGenは、先進的なテキストからビデオへの生成技術とリアルなAIアバターを活用して、魅力的な要件収集ビデオを作成します。これにより、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに、プロフェッショナルなコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenで要件収集ビデオをパーソナライズできますか？
はい、HeyGenは特定のクライアントのニーズやプロジェクトに合わせたパーソナライズされたインテークビデオを作成することができます。テンプレートやブランディングコントロールを活用して、要件収集ビデオがプロフェッショナルでブランドに合ったものになるようにし、全体的なクライアントコミュニケーションを向上させます。
HeyGenはクライアントコミュニケーションにおけるスタッフの効率をどのように向上させますか？
一貫性があり明確な要件収集ビデオの作成を自動化することで、HeyGenはスタッフの効率を大幅に向上させます。私たちのプラットフォームはクライアントのオンボーディングを簡素化し、チームがより複雑なタスクに集中できるようにします。