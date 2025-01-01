インサイトを解き放つ: 要件発見ビデオを作成

HeyGenの強力なAIアバターを活用して、要件収集を効率化し、ステークホルダーのエンゲージメントを向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロダクトオーナーとアジャイルチームを対象にした90秒の指導ビデオを開発し、冗長な要件収集作業を魅力的なAI駆動のビデオに変える方法を示します。動的で情報豊富な視覚スタイルを採用し、画面上のテキストハイライトを目立たせ、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能とシームレスな字幕を活用して、ステークホルダーとの効果的なコミュニケーションのためにスクリプトの明確さを最適化します。
サンプルプロンプト2
クロスファンクショナルチームと主要なステークホルダー向けに設計された2分間のビデオチュートリアルを制作し、バーチャルミーティングを通じた効果的なステークホルダーエンゲージメントを示します。このビデオは、親しみやすいAIボイスアクターを使用した指導的なステップバイステップの視覚アプローチを特徴とし、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、高品質な要件発見ビデオの作成を効率化します。
サンプルプロンプト3
ドキュメンテーションスペシャリストとテクニカルライター向けに75秒の情報ビデオを作成し、シームレスなビデオ作成を確保することで要件ドキュメントを強化する方法を詳述します。モダンで正確な視覚スタイルを採用し、サポートグラフィックを豊富に使用し、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートとアスペクト比のリサイズとエクスポートをフル活用して、重要なプロジェクト要件をプロフェッショナルに提供し、視覚要素を効果的に組み込みます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

要件発見ビデオの作成方法

プロフェッショナルでAI駆動の発見ビデオを作成し、リアルなアバターと強力なツールでステークホルダーのエンゲージメントを向上させ、要件収集を効率化しましょう。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
要件発見ビデオのための明確なスクリプトを作成し、伝えたい重要な質問や情報を概説します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、テキストを動的なビデオの基盤にシームレスに変換します。
2
Step 2
AIアバターとボイスを選択
多様なAIアバターのライブラリから選択して、コンテンツのエンゲージメントを高めます。プロフェッショナルなAIボイスアクターと組み合わせてスクリプトをナレーションし、効果的なステークホルダーエンゲージメントのために明確で一貫したメッセージを確保します。
3
Step 3
視覚要素を組み込む
関連するビジュアルや背景で要件発見ビデオを豊かにします。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、ストック映像、画像、またはブランディングを追加し、コンテンツをより魅力的で理解しやすくします。
4
Step 4
ビデオを最終化しエクスポート
満足したら、高品質な要件発見ビデオを生成します。HeyGenはアスペクト比のリサイズとエクスポートを提供し、さまざまなプラットフォームでAI駆動のビデオを簡単に共有して、効率的な要件収集を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIでステークホルダーエンゲージメントを強化

要件レビューセッションやプロジェクト更新でのステークホルダーエンゲージメントを大幅に向上させるためにAIビデオを活用します。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを活用してシームレスなビデオ作成を実現していますか？

HeyGenは高度なAIを利用して、テキストをプロフェッショナル品質のビデオに変換します。AIアバターとAIボイスアクターを特徴とし、ユーザーが簡単なスクリプトから魅力的なビデオを手軽に作成できるようにします。

HeyGen内でAIアバターをブランドに合わせてカスタマイズできますか？

はい、HeyGenではAIアバターをブランドの独自スタイルに合わせてカスタマイズできます。ロゴや色などのブランドコントロールを組み込むこともでき、AI駆動のビデオ全体で一貫したビジュアルアイデンティティを確保できます。

HeyGenはテキストをビデオに変換するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは強力な無料のテキストからビデオへのジェネレーターとして機能し、スクリプトを多様な機能で生き生きとさせます。高品質なAIボイスオーバーを生成し、自動的に字幕を作成し、説得力のあるビデオコンテンツのためにスクリプトの明確さを最適化します。

HeyGenはさまざまな出力オプションとメディア統合をサポートしていますか？

HeyGenは多様な出力オプションを提供し、異なるプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズやウォーターマークなしでのビデオエクスポートが可能です。ユーザーは包括的なメディアライブラリやストックサポートから視覚要素をシームレスに組み込んで、ビデオチュートリアルやプレゼンテーションを強化できます。