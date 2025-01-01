AIで更新ワークフロービデオを作成し、簡単に成功を収める

AIアバターを使用して、パーソナライズされたメッセージングを提供する自動化されたビデオで契約更新のカスタマーサクセスを効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

セールスリーダー向けに45秒のマーケティングビデオを開発し、パーソナライズされたメッセージングが契約更新を大幅に改善する方法を紹介します。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、ダイナミックなビジュアルと自動字幕/キャプションを使用して、フレンドリーで説得力のあるスタイルで重要な利点を強調します。
HRチーム向けに60秒の内部トレーニングビデオを作成し、更新コミュニケーションプロセスの新しい設定の簡単さをRenewal Workflow Videos Templateを使用して説明します。ビジュアルスタイルはクリーンで励みになるもので、アップビートな音楽に支えられ、HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して迅速に組み立てます。
ビジネスオーナーを対象にした30秒のプロモーションビデオをデザインし、自動化されたビデオのためのAI駆動のビデオソリューションの効率と影響を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで権威あるもので、洗練されたアニメーションとプロフェッショナルなAIアバターを使用し、さまざまなプラットフォーム向けの柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートに焦点を当てます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

更新ワークフロービデオの作成方法

プロフェッショナルで自動化されたビデオで契約更新を効率化し、コミュニケーションを強化します。マーケティング、セールス、カスタマーサクセスのために効果的なメッセージを簡単に作成します。

Step 1
テンプレートを選択
豊富な`更新ワークフロービデオテンプレート`デザインから選ぶか、スクリプトを入力してテンプレートとシーンを使用してビデオの生成を開始します。
Step 2
AIアバターを選択
ブランドを代表し、メッセージをプロフェッショナルに届けるために、多様な`AIアバター`から選択し、AIアバター機能を活用します。
Step 3
AIナレーションでパーソナライズ
ナレーション生成を使用して、`AIナレーション`の中から選び、メッセージに魅力的で影響力のあるオーディオを追加します。
Step 4
エクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、プロフェッショナルな`自動化されたビデオ`を希望のフォーマットでダウンロードし、すぐに配布できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

成功事例で更新提案を強化

顧客の成功を強調する説得力のあるAIビデオを生成し、価値を強化し、信頼を築き、最終的に契約更新率を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な更新ワークフロービデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAI駆動のビデオソリューションを使用して、契約更新のための魅力的でパーソナライズされたメッセージングを簡単に作成できるようにします。AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換して、更新ワークフローを効率化します。

HeyGenは更新ワークフロービデオテンプレートオプションを提供していますか？

はい、HeyGenは契約更新のための自動化されたビデオを簡単に作成できるカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは、マーケティング、HRチーム、セールスリーダー、カスタマーサクセスマネージャーがプロフェッショナルなコンテンツを迅速に生成するのを支援します。

HeyGenのAI機能で更新ビデオをパーソナライズできますか？

もちろんです。HeyGenのAIアバターとAIナレーションは深いパーソナライゼーションを可能にし、受取人に響くメッセージを届けることができます。自動キャプションとブランディングコントロールでプロフェッショナルな仕上がりを実現します。

HeyGenが自動化された更新コミュニケーションに最適な理由は何ですか？

HeyGenは、高品質なAIトレーニングビデオとパーソナライズされたメッセージングを大規模に生成できるため、自動化された更新コミュニケーションに最適です。その強力なビデオ作成ツールは、さまざまなチームが契約更新を効率的に管理するのをサポートします。