AIを活用したカスタマーサクセスのための更新プレイブックビデオを作成

ダイナミックなAIアバターを使用して、顧客維持とアップセルの機会を改善するためにカスタマーサクセスチームを強化します。

サンプルプロンプト1
アカウントマネージャーおよびカスタマーサクセスマネージャー向けに、更新リスク評価の方法とクライアントへの価値の示し方を詳述する60秒のアニメーション説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはデータ駆動型で自信に満ちたもので、メディアライブラリ/ストックサポートからの動的なチャートやグラフを特徴とし、説得力のあるAIナレーション生成で物語を導きます。
サンプルプロンプト2
マーケティングおよびカスタマーエクスペリエンスチームを対象に、顧客フィードバックの向上と成功した更新につながる顧客エンゲージメントのベストプラクティスを紹介する30秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはフレンドリーでエネルギッシュなもので、HeyGenのテンプレートとシーンを通じてアニメーショングラフィックスとカスタマイズ可能なシーンを取り入れ、AIアバターによって命を吹き込みます。
サンプルプロンプト3
営業開発担当者およびカスタマーサクセスチームを対象に、更新プロセス内の重要なアップセルの機会を強調する45秒の説得力のあるビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは実行可能で直接的なもので、明確な行動喚起を提供し、HeyGenによって生成された字幕/キャプションで強化された重要な情報をAIアバターが届けます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

更新プレイブックビデオの作成方法

顧客を教育し、価値を強化し、維持戦略を簡単かつ効率的に強化するための魅力的なAI駆動の更新プレイブックビデオを作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成しAIアバターを選択
更新プレイブックのスクリプトを作成し、カスタマーサクセスのための主要な価値提案と次のステップに焦点を当てます。その後、メッセージを伝えるために多様なAIアバターから選択し、HeyGenの高度なAIアバターフィーチャーを活用してプロフェッショナルなプレゼンテーションを行います。
2
Step 2
シーンとブランディングをカスタマイズ
HeyGenのカスタマイズ可能なシーンとテンプレートから選択し、メッセージを視覚的にサポートします。ブランドのロゴ、色、フォントを適用して一貫性を確保し、更新戦略と製品のアイデンティティを強化します。
3
Step 3
魅力的なナレーションとキャプションを追加
HeyGenのAIナレーション機能で生成された明確で自然な音声をビデオに追加するか、自分の音声をアップロードします。すべての視聴者に対してアクセシビリティと理解を確保するために、自動字幕とキャプションを追加します。
4
Step 4
エクスポートして顧客維持のために共有
更新プレイブックビデオが完成したら、HeyGenの柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して簡単にエクスポートします。これらの説得力のあるビデオを配信して、クライアントを積極的にエンゲージし、全体的な顧客維持の取り組みをサポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客教育コンテンツを拡大

更新の利点とベストプラクティスを効率的に顧客に伝えるために、高品質でAI駆動の教育ビデオを生成します。

よくある質問

HeyGenはAI駆動のビデオでどのように更新戦略を強化できますか？

HeyGenはカスタマーサクセスチームが効率的に更新プレイブックビデオを作成するのを支援します。AIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ技術を活用することで、顧客維持を改善するためのパーソナライズされた価値の提示を一貫して提供できます。

HeyGenは更新プレイブックビデオでの顧客エンゲージメントをどのように改善しますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なシーン、AIナレーション、リアルなAIアバターを提供し、更新プレイブックビデオを非常に魅力的にします。これらのツールは明確な価値の提示を行い、より強力な顧客エンゲージメントと維持を促進します。

HeyGenはカスタマーサクセスチームが更新プレイブックビデオの制作を拡大するのを支援できますか？

もちろんです。HeyGenのプラットフォームは、AIスポークスパーソンとスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して、カスタマーサクセスチームが迅速に更新プレイブックビデオを作成できるようにします。これにより、コンテンツ制作が大幅に効率化され、更新戦略を強力にサポートします。

HeyGenはプロアクティブな更新リスク評価と価値の提示をどのように支援しますか？

HeyGenは、製品の使用状況や成功事例を強調するターゲットAI駆動のビデオを生成し、更新リスク評価の要因に直接対応します。プロフェッショナルなAIアバターを通じて説得力のある価値の提示を行うことで、顧客満足度を強化し、顧客維持を促進します。