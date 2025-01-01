リモートワークトレーニングビデオを作成して教育とエンゲージメントを高める
HeyGenのAIアバターを活用して、プロフェッショナルなトレーニングビデオでリモートチームを強化しましょう。
既存のリモートチーム向けに、新しいソフトウェアアップデートに関する「知識共有」を目的とした60秒の指導ビデオを開発してください。これは内部の「トレーニングビデオ」として機能します。ビジュアルスタイルはダイナミックでイラスト的であり、明確な画面録画とアニメーションオーバーレイを組み込み、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して一貫したナレーションを確保する魅力的な声で進行します。
リモートの生産性を向上させるための「計画」ヒントを提供する30秒の簡潔なビデオを作成してください。「トレーニングビデオテンプレート」を活用します。このビデオはすべてのリモート社員を対象とし、テンポの速い、視覚的に魅力的なインフォグラフィックスタイルで、鮮やかな色とアップビートな背景音楽を使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して迅速に実行可能なアドバイスを伝えます。
新しいサイバーセキュリティプロトコルの複雑な「技術的側面」を説明する90秒の詳細なビデオを作成し、リモートで働くITサポートスタッフ向けの「AIトレーニングビデオ」として機能します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で正確で非常に情報豊かであり、ステップバイステップのデモンストレーションと落ち着いた権威ある声を特徴とし、HeyGenの正確な字幕/キャプションで理解とアクセシビリティを向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはトレーニングビデオ作成にどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、AIアバターやプロフェッショナルな声を含む強力なクリエイティブツールを提供し、スクリプトを魅力的なトレーニングビデオに変換します。直感的なトレーニングビデオテンプレートとシームレスなスクリプト作成機能を活用して、クリエイティブな計画と制作を簡単に進めましょう。
HeyGenは社員向けのトレーニングビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、社員オンボーディングや製品トレーニングビデオに最適な高品質のトレーニングビデオの作成を加速します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、一貫したプロフェッショナルなコンテンツを生成し、組織全体で効果的な知識共有を実現します。
HeyGenがAIトレーニングビデオに効果的なソリューションである理由は何ですか？
HeyGenは、テキストスクリプトからリアルなAIアバターと高品質の声を生成する高度なAIを活用し、AIトレーニングビデオに効果的なプラットフォームを提供します。この技術はプロフェッショナルなナレーションを確保し、自動的に字幕/キャプションを追加し、ビデオ制作の技術的側面を簡単にカバーします。
HeyGenはリモートワークトレーニングビデオの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、リモートワークトレーニングビデオを作成するのに最適で、一貫した高品質のコンテンツを簡単に共有できるようにします。ブランドコントロール、カスタマイズ可能なテンプレート、アスペクト比のリサイズを使用して、トレーニングビデオがプロフェッショナルで分散した労働力にアクセス可能であることを保証し、知識共有を強化します。