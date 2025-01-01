リモートワークポリシー動画を簡単に作成
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、複雑な会社ポリシーを説明するプロフェッショナルなビデオトレーニング素材を迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
在宅勤務を行うすべてのリモートチームメンバーに向けた重要なデータセキュリティルールを伝える、簡潔な45秒の企業コミュニケーション動画を制作してください。インフォグラフィック要素とシンプルなモーショングラフィックスを特徴とするクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、直接的で権威あるナレーションを組み合わせます。HeyGenの字幕/キャプションを利用して、すべての重要なセキュリティ手順が明確に伝えられ、アクセス可能であることを保証します。
HRと新入社員向けに、ハイブリッドワークに関連する複雑な会社ポリシーを説明する、魅力的な60秒のビデオトレーニング素材セグメントを作成してください。ビデオはダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを持ち、プロフェッショナルな作業環境のストック映像と微妙なテキストオーバーレイを組み合わせ、活気に満ちた励ましのナレーションでサポートされます。この影響力のある学習リソースの作成を効率化するために、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してください。
リモート環境でのすべてのチームメンバーに対する効果的なコミュニケーションの期待に焦点を当てた、説得力のある30秒の職場ポリシー動画を開発してください。ビジュアルの美学は洗練されており、テンポが速く、クイックカットのトランジションと画面上のテキストアニメーションを使用し、明確で自信に満ちたナレーションを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して、効率的にコンテンツを生成し、一貫したメッセージを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてリモートワークポリシー動画を効果的に作成できますか？
HeyGenは、魅力的なリモートワークポリシー動画の作成を効率化し、複雑な会社ポリシーを明確に説明することを可能にします。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用して、プロフェッショナルなビデオトレーニング素材を迅速かつ効率的に制作します。
リモートオンボーディングと企業コミュニケーションにHeyGenを使用する利点は何ですか？
HeyGenを使用したリモートオンボーディング動画は、新入社員に対する会社のガイドラインの一貫した企業コミュニケーションを確保します。場所に関係なく、ビデオテンプレートをカスタマイズしてブランドを追加し、字幕を追加することでアクセシビリティを向上させ、リモートオンボーディング体験を強化します。
HeyGenを使用して職場ポリシー動画をどれくらい早く制作できますか？
HeyGenを使用すると、ハイブリッドワークポリシーの更新などの微妙なトピックでも、職場ポリシー動画を迅速かつ簡単に作成できます。スクリプトを入力するだけで、事前に構築されたテンプレートと豊富なメディアライブラリを活用して、テキストビデオコンテンツを生成し、生産を加速します。
HeyGenは会社のガイドラインを魅力的なビデオトレーニング素材に変換できますか？
はい、HeyGenはAIアバターとナレーション生成を活用して、静的な会社のガイドラインをダイナミックなビデオトレーニング素材に変換します。これにより、新入社員を効果的に教育し、重要なメッセージが組織全体に響き渡り、ポリシーの全体的な理解を向上させます。