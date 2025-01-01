インスピレーションを与えるリモートサステナビリティビデオを作成
気候変動意識向上ビデオで行動を促しましょう。私たちのAIアバターがあなたのメッセージを簡単に生き生きと伝えます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
一般市民と若者を対象にした、気候変動に関する45秒の公共意識向上ビデオを制作します。視覚スタイルはダイナミックで視覚的に印象的であり、メディアライブラリからの様々なストックビデオを使用して環境への影響と解決策を示し、アクセスしやすさを確保し、気候行動に関する重要なメッセージを強調するために明確な字幕を付けます。
個人や小規模企業が環境への影響を減らすための簡単な持続可能な実践を示す90秒の教育ビデオを制作します。視覚的アプローチはクリーンで実用的であり、視聴者を魅力的なテンプレートとシーンでステップごとに案内し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、特定のヒントに合わせてナラティブをカスタマイズします。
潜在的な顧客や投資家に向けて革新的な持続可能な製品やサービスを紹介する30秒のプロモーションビデオをデザインします。この短くも力強いビデオは、AIサステナビリティビデオメーカーを使用して制作され、モダンな視覚美学を採用し、製品の特徴を様々なプラットフォーム向けに動的なアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて強調し、エコフレンドリーな利点を強調する自信に満ちたナレーションを生成し、持続可能なビデオ制作のメッセージを強化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして持続可能なビデオ制作を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する技術を活用して、持続可能性ビデオの制作を非常に効率的にします。これにより、ユーザーは従来の撮影を行わずに高品質な気候変動意識向上ビデオや企業のサステナビリティレポートビデオを生成でき、持続可能なビデオ制作を合理化します。
HeyGenでサステナビリティビデオの視覚要素やブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴや色をカスタマイズし、自分のメディアやストックビデオを統合することができます。また、多様なテンプレートとシーンを活用して、サステナビリティビデオを最大限に効果的にし、関心を高めることができます。
HeyGenはサステナビリティビデオのナレーションとアクセシビリティにどのようなオプションを提供していますか？
HeyGenはスクリプトから直接生成される高度なナレーションをサポートし、リアルなAIボイスの幅広い選択肢を提供します。さらに、すべてのサステナビリティビデオに簡単に字幕を追加でき、視聴者へのアクセスとリーチを向上させ、環境ビデオを効果的に作成します。
HeyGenはリモートチームにとって効果的なAIサステナビリティビデオメーカーですか？
はい、HeyGenはリモートチームにとって理想的なAIサステナビリティビデオメーカーとして設計されており、リモートでサステナビリティビデオを共同制作することができます。直感的なビデオエディターとクラウドベースの機能により、どこからでも持続可能なビデオ制作プロセス全体を合理化します。