簡単にリモートセキュリティビデオを作成

資産をリモートで保護しましょう。HeyGenの強力なAIアバターを使用して、魅力的なビデオ監視コンテンツを瞬時に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロパティマネージャーやセキュリティ専門家を対象にした90秒のプロモーションビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、堅牢な屋外カメラシステムの能力を紹介し、自信に満ちた安心感のあるナレーションを添えてください。HeyGenのAIアバターとテンプレート＆シーンを活用して、リモート監視の利点と機能の洗練された概要を提示します。
サンプルプロンプト2
IT技術者や高度なDIY愛好家を対象にした2分間のチュートリアルビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは詳細で教育的であり、図やクローズアップを特徴とし、正確で専門的なナレーションを添えてください。モーション検出の設定とNVRのセットアップの重要性を強調し、HeyGenの字幕/キャプションとメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、複雑なトピックの理解とアクセスを向上させます。
サンプルプロンプト3
オフグリッドセキュリティソリューションを探求する農村の不動産所有者やリモートサイトマネージャー向けに75秒の指導ビデオを作成してください。ビデオのビジュアルとオーディオスタイルは実用的でソリューション指向であり、ソーラーパネルとセキュリティカメラをワイヤレスイーサネットブリッジを介して統合する方法を示し、励ましのナレーションを添えてください。HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポートとスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、困難な展開環境に対する多用途で明確なガイドを提示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リモートセキュリティビデオの作成方法

HeyGenのAIビデオジェネレーターを活用して、リモートセキュリティカメラシステムとその機能に関する明確でプロフェッショナルな指導ビデオを制作し、複雑なセットアップを簡単に理解できるようにします。

1
Step 1
スクリプトを作成してビデオに変換
「リモートセキュリティカメラシステム」の概念に関する詳細なスクリプトを作成することから始めます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、テキストを瞬時にビジュアルナラティブに変換します。
2
Step 2
アバターと声を選ぶ
「IPカメラ」設定のようなトピックを提示するために、HeyGenのオプションから魅力的なAIアバターと適切なボイスオーバーを選択します。これにより、プロフェッショナルで一貫したプレゼンテーションが保証されます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
「モーション検出」のような機能を紹介するために、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルをビデオに追加します。ブランドのロゴや色を適用して、一貫した外観と感触を維持します。
4
Step 4
ガイドをエクスポートして配布
アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加してビデオを完成させます。その後、HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能を使用して、「DIYセキュリティカメラシステム」構成に関する包括的なガイドをさまざまなアスペクト比でエクスポートし、プラットフォーム全体で共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

リモートセキュリティシステムの利点を紹介

リモート監視とIPカメラソリューションの効果を強調するための説得力のあるビデオ証言とデモンストレーションを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはセキュリティカメラシステムの技術ビデオ作成をどのように支援しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、リモートセキュリティカメラシステムのような技術的なセットアップのための指導コンテンツの制作を簡素化します。AIアバターとテキストビデオを使用して、IPカメラの設定やモーション検出機能の複雑さを効率的に説明できます。

HeyGenはNVRやワイヤレスイーサネットブリッジのような技術コンポーネントの説明を支援できますか？

はい、HeyGenはNVRやワイヤレスイーサネットブリッジのような複雑な技術コンポーネントを視覚的および口頭で説明するためのツールを提供します。メディアライブラリとAIアバターを活用して、最適なビデオ監視セットアップのための明確な指導ビデオを作成できます。

HeyGenのAIアバターはリモート監視の指導ビデオをどのように強化しますか？

HeyGenのAIアバターは、リモート監視やライブストリーミングビデオの設定のような技術的プロセスを説明するためのプロフェッショナルで魅力的なプレゼンターを提供します。視聴者にセキュリティカメラシステムの機能について情報を提供する明確で一貫したビデオを作成するのに役立ちます。

HeyGenはCCTVカメラのセットアップのステップバイステップガイドの作成をサポートしますか？

もちろんです。HeyGenはCCTVカメラやDIYセキュリティカメラシステムのセットアップ方法に関する詳細なステップバイステップガイドを生成するのに最適です。テキストビデオとメディアライブラリ機能を使用して、あらゆる技術的セットアップのための明確でプロフェッショナルなビデオ指示を簡素化します。