リモート社員紹介ビデオを簡単に作成
魅力的なリモート社員紹介ビデオで新しい社員をスムーズにオンボード。事前に作成されたビデオテンプレートを使用して、エンゲージメントを高め、会社文化を構築します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のチームメンバーが自己紹介し、経験を共有するための60秒の社員オンボーディングビデオを開発し、新しいリモート社員との強いエンゲージメントを促進します。ビジュアルとオーディオのスタイルはエネルギッシュで協力的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、個々の紹介を補完し、チームスピリットを示す動的で関連性のあるイメージを統合します。
新しい社員の役割と初期の責任を明確に説明する、全社向けの30秒のリモート社員紹介ビデオを制作します。このビデオは、採用マネージャーやチームリーダーからの明確で一貫性のある権威あるメッセージを確保するために、HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用し、簡潔で情報豊富なプロフェッショナルなビジュアルスタイルを維持します。
新しいリモート社員向けに、会社の文化と価値観の核心を創造的に強調する50秒のウェルカムビデオをデザインします。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、アニメーション要素と鮮やかな色を取り入れ、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、ブランド化された記憶に残る組織への紹介を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはリモート社員紹介ビデオをどのように強化しますか？
HeyGenは、AI駆動の機能とリアルなAIアバターを活用して、魅力的なリモート社員紹介ビデオを迅速に作成する力を企業に提供します。新しい社員にパーソナライズされたウェルカムビデオを作成し、初日から強い会社文化を育むことができます。
HeyGenはスケーラブルな社員オンボーディングビデオにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、直感的なプラットフォームを通じて包括的な社員オンボーディングビデオやトレーニングビデオの作成を効率化します。事前に作成されたビデオテンプレート、テキストからビデオへの機能、自動字幕を利用して、社員オンボーディングプログラム全体に一貫性のある高品質なコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenは社員トレーニングビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべての社員トレーニングビデオに会社のロゴや色を組み込むことができます。これにより、内部コミュニケーション全体でブランドの一貫性が確保され、会社文化が強化され、社員のエンゲージメントが向上します。
HeyGenはリモート社員のアクセシビリティとエンゲージメントをどのように確保しますか？
HeyGenは、自動字幕/キャプションやボイスオーバー生成などの機能を通じて、リモート社員のアクセシビリティとエンゲージメントを確保します。これにより、すべての人にとってコンテンツが理解しやすくなります。AIアバターを活用して、ダイナミックでパーソナライズされたウェルカムビデオを作成し、場所に関係なくオンボーディング体験を向上させます。