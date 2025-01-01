リモートコラボレーションビデオを簡単かつ効果的に作成
HeyGenのAIアバターを活用して、チームのコミュニケーションとオンボーディングを強化する魅力的でインタラクティブなビデオを制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
国際的な人事部門向けに、グローバルなリモートワークフォースに新入社員を統合することに焦点を当てた90秒のオンボーディングビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは温かくプロフェッショナルであり、多様なテンプレートとシーンを利用してさまざまなチームのやり取りを描写し、HeyGenの音声生成機能を使用して多言語ナレーションを提供します。音声は親しみやすく明瞭で、異なる地域の新入社員のオンボーディングプロセスを簡素化するための包括的なガイダンスを提供し、アクセシビリティのために自動生成された字幕を完備しています。
プロジェクトマネージャー向けに、AIを活用したビデオコンテンツがワークフローを簡素化する方法を強調し、ステークホルダーに毎週の進捗を効果的に伝える45秒の簡潔なビデオを制作してください。ビジュアル的には、ダイナミックで視覚的に魅力的なビデオであり、プロジェクトのマイルストーンを示すインフォグラフィックスタイルのアニメーションを組み込み、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して迅速に構築します。音声はアップビートで情報豊富なナレーションで、速いが理解しやすいペースを維持し、スクリプトからのテキストビデオがどのようにして迅速な更新作成を可能にするかを示します。
複雑なソフトウェア機能のユーザーを対象にした2分間の説明ビデオを作成し、技術サポートと詳細なガイダンスを提供します。ビジュアルスタイルは非常に明確であり、ソフトウェアの動作を画面録画し、AIアバターが重要なインターフェース要素を正確に強調し、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。音声は落ち着いた、忍耐強いステップバイステップのナレーションを提供し、すべてのユーザーが字幕を使ってフォローできるようにし、非同期ビデオコラボレーションツールを活用して内部レビューを行うことで、サポートクエリを減少させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIアバターでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターと無料のテキストからビデオへのジェネレーターを活用して、スクリプトをプロフェッショナルでAI駆動のビデオコンテンツに簡単に変換します。これにより、複雑な従来の編集なしで魅力的なビデオを迅速に制作できます。
HeyGenは多言語ビデオコンテンツとアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは強力な多言語ナレーション機能とAI字幕ジェネレーターを提供しています。これにより、ビデオがより広い視聴者にアクセス可能になり、さまざまなグローバルチーム間のコミュニケーションを強化します。
HeyGen内でのリモートコラボレーションをサポートする技術インフラストラクチャは何ですか？
HeyGenは安全なクラウドベースのプラットフォームとして運営されており、シームレスなリモートコラボレーションを可能にし、効率的なチームワークフローとリアルタイムのコラボレーションを実現します。このインフラストラクチャは、分散チームのワークフローとプロジェクト管理を簡素化します。
HeyGenはブランドの一貫性とビデオカスタマイズのためのツールを提供していますか？
はい、HeyGenはロゴや色の包括的なブランドコントロール、広範なメディアライブラリ、既製のテンプレートを含んでいます。これらの機能により、ユーザーは一貫したブランドアイデンティティを維持しながら、プロフェッショナルでAI駆動のビデオコンテンツを制作できます。