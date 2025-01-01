リモートコラボレーショントレーニングビデオを簡単に作成

HeyGenのAIアバターによるダイナミックなコンテンツで、従業員のオンボーディングを効率化し、知識共有を強化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のチームメンバーとマネージャー向けに、効果的なリモート会議と知識共有のための5つの重要な戦略を紹介する90秒の説明ビデオを開発します。このダイナミックで魅力的なビデオは、アニメーション要素を活用し、HeyGenのAIアバターを使用して、重要なヒントを親しみやすい方法で提示します。
サンプルプロンプト2
すべての社員を対象に、主要なリモートコラボレーションプラットフォーム内の新機能を利用するステップバイステップのプロセスを示す2分間のハウツービデオを制作します。ビデオは、クリーンで実用的な指導的なビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた明確な声で、HeyGenの字幕/キャプションを通じてアクセスしやすさと理解を確保します。
サンプルプロンプト3
リモートワークフォース全体に向けて、リモートコラボレーションを最適化するための非同期内部コミュニケーションのベストプラクティスを概説する45秒の簡潔なビデオをデザインします。モダンなビジュアルスタイルと鮮明なグラフィックスを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを効率的に活用して、この重要なトレーニングリソースを迅速に組み立てます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リモートコラボレーショントレーニングビデオの作成方法

リモートコラボレーションのために設計された魅力的で製品に正確なトレーニングビデオで、チームの学習体験を効率化します。分散した労働力を強化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
主要な学習ポイントをまとめ、詳細なスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能が、初期コンテンツの効率的な生成をサポートします。
2
Step 2
ビジュアルを選択
さまざまなテンプレートとシーンから選択します。HeyGenのAIアバターを取り入れて、情報をダイナミックに提示し、コンテンツを強化します。
3
Step 3
魅力的なオーディオを追加
HeyGenのナレーション生成機能を使用して、スクリプトから直接プロフェッショナルなナレーションを生成します。これにより、すべての学習者に対して明確で一貫したオーディオが確保されます。
4
Step 4
エクスポートと共有
HeyGenのブランディングコントロールを使用して、ブランドのロゴとカラーを適用し、一貫したビジュアルアイデンティティを確保します。その後、完成したビデオを広く配布するためにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

リモートチームの士気を高める

魅力的なモチベーションビデオを生成し、リモートチームを鼓舞し、より強力な協力環境を育成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてリモートコラボレーショントレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用して、魅力的なトレーニングビデオを効率的に作成します。これにより、複雑なトピックの説明やリモートコラボレーション環境での知識共有が容易になります。

HeyGenはビデオコミュニケーションを強化するためにどのようなAIベースの編集機能を提供していますか？

HeyGenは、正確なナレーション生成や自動字幕/キャプションなどの強力なAIベースの編集機能を提供しています。これらのツールにより、洗練されたビデオ編集が可能になり、明確な内部コミュニケーションと効果的な従業員のオンボーディングが実現します。

HeyGenは標準的なトレーニングビデオ以外のさまざまなコンテンツを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは非常に多用途で、トレーニングビデオだけでなく、魅力的な説明ビデオ、ハウツービデオ、アニメーションビデオの制作も可能です。包括的なテンプレートとメディアライブラリが、多様なコンテンツニーズに対応し、優れたビデオコミュニケーションをサポートします。

HeyGenはリモートチーム向けのビデオコンテンツでブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを通じてブランドの一貫性を確保し、ロゴや特定のブランドカラーを簡単に組み込むことができます。この機能は、すべてのビデオコンテンツにおいてプロフェッショナルな内部コミュニケーションと一貫したリモートコラボレーションの取り組みを維持するために重要です。