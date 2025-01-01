規制コンプライアンスビデオを簡単に作成

AIアバターを活用して、法的な正確性を確保し、時間とコストを節約する魅力的なコンプライアンストレーニングビデオを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のスタッフや部門長を対象に、彼らの役割に関連する最近の規制コンプライアンスの更新を説明する60秒の情報ビデオを制作してください。モダンで権威あるビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストを明確にし、プロフェッショナルなナレーションを使用して、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して複雑な情報を効果的に伝えます。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやコンプライアンス担当者を対象に、HeyGenを使用して規制コンプライアンスビデオをどれほど簡単に作成できるかを示す30秒のプロモーションビデオを作成してください。このビデオは、ダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルとアップビートな背景音楽を特徴とし、スクリプトからのテキストをビデオに変換する効率性を示し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して迅速なアセット統合を実現します。
サンプルプロンプト3
特に機密データを扱う従業員向けに、データプライバシープロトコルを強調する45秒のコンプライアンスリマインダービデオを設計してください。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで直接的で、理解しやすいグラフィックスを使用し、優しいリマインダートーンのナレーションで補完します。重要なポイントはすべてHeyGenの包括的な字幕/キャプションで強調し、アクセシビリティと記憶保持を最大化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

規制コンプライアンスビデオの作成方法

AIを活用したビデオツールで法的に正確で魅力的なコンプライアンストレーニングの作成を効率化します。重要な情報を効果的かつ効率的に伝えます。

1
Step 1
コンプライアンスビデオスクリプトを作成
コンプライアンストレーニングのために正確で法的に正確なスクリプトを作成します。HeyGenのテキストからビデオへの機能を活用して、書かれたコンテンツを効率的にビデオに変換します。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選択
組織をプロフェッショナルに代表するAIアバターを選択します。外見をカスタマイズし、コンプライアンスメッセージを明確に伝えるための適切な声を選びます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディング要素を追加
関連するビジュアルを組み込み、ロゴや色などのブランドの特定のブランディングコントロールを適用して、一貫性のあるプロフェッショナルなプレゼンテーションを行います。
4
Step 4
配布用にエクスポート
正確性を確認するための最終レビューを行い、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して完成したビデオをエクスポートし、学習管理システム（LMS）に統合する準備を整えます。

使用例

コンプライアンストレーニングのエンゲージメントを向上

インタラクティブでダイナミックなAIを活用したビデオで、重要なコンプライアンストレーニングにおける学習者の参加と知識の保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なコンプライアンストレーニングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenはAIを活用したビデオ作成ツールを使用して、規制コンプライアンスビデオを簡単に作成できるようにします。ビデオスクリプトをカスタマイズ可能なビデオテンプレート、リアルなAIアバター、自然なAIナレーションを使用してダイナミックなプレゼンテーションに変換し、制作時間と労力を大幅に削減します。

HeyGenを使用して規制コンプライアンスビデオのビジュアル要素やブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、および特定のビジュアル要素を組み込むことができます。さまざまなビデオテンプレートから選択し、AIアバターやAIスポークスパーソンをカスタマイズして、コンプライアンスビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenはコンプライアンスビデオのアクセシビリティと理解しやすさをどのように確保しますか？

HeyGenは正確なAIナレーションと自動字幕/キャプションを提供することで、コンプライアンスビデオのアクセシビリティを向上させます。これらの機能により、メッセージがすべての視聴者に明確に伝えられ、法的な正確性と理解が強化されます。

HeyGenを使用して新しいコンプライアンスビデオプロジェクトを開始するにはどうすればよいですか？

HeyGenの直感的なインターフェースを使用して、既存のビデオスクリプトをアップロードするか、HeyGenのスクリプト作成ツールを活用してコンプライアンスビデオプロジェクトを開始します。その後、さまざまなプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択して、規制コンプライアンスビデオのクリエイティブプロセスを効率的に開始できます。