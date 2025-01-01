AIアバターでリグレッションテストビデオを作成

魅力的なビジュアルコンテンツのための高品質なナレーションを生成し、テストプロセスを効率的に進めましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
QAエンジニアとプロジェクトマネージャー向けに45秒の説明ビデオを開発し、HeyGenがスクリプトを完全なビデオに変換することでテストプロセスを効率化する方法を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは説明的でわかりやすく、クイックトランジションとオンスクリーン注釈を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を用いて複雑なステップを説明します。
サンプルプロンプト2
DevOpsスペシャリストとリードQA向けに60秒の説明ビデオを作成し、高品質なリグレッションテストビデオを生成してリアルタイムの更新を効果的に伝える利点を示します。ビデオにはモダンでデータ駆動のグラフィックスとスプリットスクリーン比較を取り入れ、明確で簡潔なナレーションのための強力なナレーション生成を利用します。
サンプルプロンプト3
トレーニング部門とプロダクトオーナーを対象にした30秒のプロモーションビデオをデザインし、AIボイスアクターがスクリプトを完全なビデオに変換してテストコミュニケーションを効率化する方法を強調します。ビジュアルスタイルは明るく魅力的にし、HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して、ポジティブで励みになるトーンで説得力のあるストーリーを伝えます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

リグレッションテストビデオの作成方法

AIアバターと高品質なナレーションを使用して、プロフェッショナルなリグレッションテストビデオを迅速に生成し、テストプロセスを効率化し、コミュニケーションを向上させましょう。

1
Step 1
リグレッションスクリプトを貼り付ける
リグレッションテストケースのスクリプトをプラットフォームに入力します。HeyGenが自動的にテキストを自然なナレーション付きの完全なビデオに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
リグレッションテストビデオのプレゼンターとして、多様なAIアバターから選択します。各アバターはメッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えることができます。
3
Step 3
ビジュアルをカスタマイズする
関連するスクリーンショット、画面録画、またはメディアライブラリからの他のビジュアル資産を追加して、テスト手順を明確に示すことでビデオを強化します。
4
Step 4
エクスポートして共有する
希望のアスペクト比と解像度で最終的なリグレッションテストビデオを生成します。ダウンロードして、テストコミュニケーションと理解をチーム全体で効率化しましょう。

使用例

テストシナリオを文書化して共有

複雑なリグレッションテストケースとその結果を魅力的なAIビデオで明確に示し、理解を深めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なリグレッションテストビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは高度なAIアバターと無料のテキストからビデオへのジェネレーターを活用して、スクリプトを完全で魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。高品質なビデオを簡単に制作し、テストプロセスを効率化し、コミュニケーションを向上させることができます。

HeyGenはAIボイスアクターコンテンツの生成にどのような機能を提供しますか？

HeyGenは多様なリアルなAIアバターとAIボイスアクターを提供し、スクリプトを生き生きとさせます。高品質なナレーションで、リグレッションテストビデオやその他のビジュアルコンテンツで明確でプロフェッショナルなメッセージを届けることができます。

HeyGenは私のリグレッションテストプロセスを効率化するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenのAIを活用したビデオ作成により、リグレッションテストビデオを迅速かつ効率的に制作できます。これにより、テストプロセスを効率化し、チームに対する説明やドキュメントをより明確に提供できます。

HeyGenはどのようにしてスクリプトをテスト用の完全なビデオに変換しますか？

HeyGenの革新的なプラットフォームでは、スクリプトを入力するだけで、AIアバターとプロフェッショナルなナレーションを備えた完全なビデオを自動的に生成します。この強力な無料のテキストからビデオへのジェネレーター機能により、前例のない簡単さでリグレッションテストビデオを作成できます。