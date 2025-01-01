HeyGen AIで紹介プログラムビデオを作成

AIアバターを活用した魅力的なビデオで紹介エンゲージメントを向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しいマーケティングマネージャーをターゲットにした60秒のプロモーションビデオを作成し、効果的な「紹介マーケティング」が最小限の努力で「ビジネス成長」を促進できることを強調します。現代的なトランジションとアップビートなサウンドトラックを用いたテンポの速い魅力的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、統合された字幕/キャプションで説得力のあるコンテンツを迅速に制作します。
サンプルプロンプト2
既存の紹介プログラムのエンゲージメントを向上させたいマーケティングチームを対象にした30秒の簡潔なビデオを制作し、「ロイヤルティ割引」を提供する創造的な方法を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、メディアライブラリ/ストックサポートから多様なメディアを使用してテンプレートとシーンをカスタマイズし、共感を呼ぶ「魅力的なビデオ」を作成する方法を示します。
サンプルプロンプト3
マーケティングディレクターやストラテジスト向けに、強力な紹介イニシアチブを通じて生成される「将来の収益」を正確に予測する「AI駆動ツール」の活用方法を示す50秒の戦略的ビデオを開発します。このビデオは洗練されたデータ駆動の美学を採用し、洗練されたボイスオーバーを提供し、マルチプラットフォーム配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートの多様性を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

紹介プログラムビデオの作成方法

HeyGenのAI駆動ツールを活用して、紹介プログラムを説明し、顧客エンゲージメントを向上させる魅力的で高品質なビデオを迅速に制作しましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成し、AIアバターを選択
紹介プログラムメッセージのための明確で簡潔なスクリプトを作成します。その後、HeyGenの多様なプロフェッショナルAIアバターからビデオのプレゼンターを選択します。
2
Step 2
ビジュアルを追加し、ボイスオーバーを生成
関連する背景ビジュアルやストックメディアでビデオを強化します。HeyGenのプラットフォームは、スクリプトから直接高品質のボイスオーバーを自動生成します。
3
Step 3
ブランディングと字幕を適用
ブランドのユニークなロゴと色をビデオに簡単に統合し、一貫したメッセージを伝えます。HeyGenの機能を利用して、正確な字幕を自動的に追加し、広範なアクセスを確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
ターゲットプラットフォームに最適なアスペクト比を選択します。その後、洗練された紹介プログラムビデオを高解像度でエクスポートし、ウェブサイトやソーシャルメディアでのエンゲージメントを向上させる準備を整えます。

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高性能な紹介プログラム広告を開始

新しい紹介者を引き付け、紹介プログラムのリーチと効果を高めるために、強力なAI駆動のビデオ広告をデザインします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてマーケターが魅力的な紹介プログラムビデオを作成するのを助けますか？

HeyGenはAI駆動のツールを活用して、魅力的な紹介マーケティングビデオの作成を簡素化し、マーケターが紹介エンゲージメントを向上させるのを助けます。私たちのプラットフォームは、高品質のビデオを迅速に生成し、紹介プログラムのアウトリーチを変革します。

HeyGenは紹介ビデオ作成のためにどのようなAI駆動ツールを提供していますか？

HeyGenは高度なAIアバターと強力なテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターを提供し、紹介マーケティングの取り組みを効率化します。スクリプトから直接プロフェッショナルなビデオを簡単に作成し、高品質のボイスオーバーを生成できます。

HeyGenのビデオは紹介エンゲージメントとビジネス成長を促進しますか？

もちろんです。HeyGenの魅力的なビデオを利用することで、企業は紹介プログラムの詳細を効果的に伝え、参加を増やし、ビジネス成長を大幅に促進できます。私たちのツールは、紹介マーケティングを非常に効果的にするために設計されています。

HeyGenで紹介プログラムビデオを作成するのは簡単ですか？

はい、HeyGenは使いやすさを重視して設計されており、無料のテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターを提供して開始できます。直感的なテンプレートとブランディングコントロールを使用して、誰でもプロフェッショナルな紹介マーケティングコンテンツを迅速に制作できます。