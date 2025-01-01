AIでリサイクルプログラムのローンチビデオを作成

リサイクルプログラムへの関心を高めましょう。HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的なプロモーションコンテンツを作成します。

137/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
従業員向けに60秒のインパクトのあるプロモーションビデオを作成し、新しい企業リサイクルイニシアチブを開始します。ビデオはプロフェッショナルでクリーンなビジュアル美学を採用し、明確で権威あるナレーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、会社のコミットメントと従業員の責任を効率的に伝えます。
サンプルプロンプト2
学校の子供たち、教師、保護者向けに30秒の活気ある教育キャンペーンビデオを作成し、リサイクルの楽しさと重要性を強調します。遊び心のあるカラフルでアニメーションのようなビジュアルスタイルを採用し、子供に優しい明るいナレーションを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンをフル活用して、魅力的で記憶に残るコンテンツを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト3
一般の人々、特に環境意識の高い個人を対象にした50秒のインスピレーションを与えるビデオを制作し、リサイクルプログラムへの積極的な参加の集団的なポジティブな影響を強調します。ビデオは視覚的にインパクトのある希望に満ちたシーンを特徴とし、HeyGenのナレーション生成機能を使用して生成された感情的で説得力のあるナレーションを使用し、より広範なコミュニティの関与を促します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リサイクルプログラムのローンチビデオを作成する方法

AIを活用して、魅力的でプロフェッショナルな結果をもたらすインパクトのあるビデオを簡単に制作し、リサイクルイニシアチブを促進します。

1
Step 1
スクリプトからビデオを作成
テキストを貼り付けて、リサイクルプログラムのローンチビデオのコアを形成する動的なビデオシーンに瞬時に変換します。無料のテキスト-to-ビデオジェネレーターを使用します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターの中から選び、リサイクルイニシアチブの魅力的なスポークスパーソンとしてメッセージを明確に伝えます。
3
Step 3
AIナレーションを生成
さまざまな言語とスタイルで自然なAIナレーションを追加し、アバターとスクリプトを補完し、メッセージが効果的に響くようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
最適なフォーマットとアスペクト比でプロモーションビデオを完成させ、プログラムを広く宣伝し、行動を促す準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアのエンゲージメントを向上

.

リサイクルプログラムの認知度とエンゲージメントを最大化するために、魅力的なソーシャルメディアビデオとクリップを迅速に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なリサイクルプログラムのローンチビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、テキストを動的なコンテンツに変換することで、魅力的なリサイクルプログラムのローンチビデオを簡単に作成できるようにします。私たちの強力なプラットフォームを活用して、環境イニシアチブを明確に伝える魅力的なプロモーションビデオを制作しましょう。

HeyGenを使用してAIアバターとナレーションでリサイクルビデオを簡単にカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenを使用すると、多様なAIアバターと自然なAIナレーションでリサイクルビデオを簡単に強化できます。これにより、視聴者に響くカスタマイズ可能な指導ビデオを作成し、メッセージを効果的に伝えることができます。

HeyGenはリサイクルプログラムをビデオで宣伝するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、リサイクルプログラムを効果的に宣伝するための強力な機能を提供しています。使いやすいビデオエディターには、魅力的なビジュアル、ブランディングコントロール、メディアライブラリのオプションが含まれており、メッセージが際立つようにします。

HeyGenはリサイクル教育キャンペーンや地域社会へのアウトリーチビデオを迅速に生成するためのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは教育キャンペーンや地域社会へのアウトリーチビデオを簡単に作成するためのさまざまなプロフェッショナルテンプレートとシーンを提供しています。これらのリソースを活用することで、広範なビデオ編集の経験がなくても、インパクトのあるリサイクルビデオを迅速に生成できます。