AIの魔法でリサイクル改善動画を作成
リサイクルの取り組みを魅力的な指導動画に瞬時に変換します。私たちのAIアバターが複雑なトピックを理解しやすくします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
一般のコミュニティグループを対象にした90秒の指導動画を作成し、リサイクル可能な材料を正しく仕分ける方法を詳述します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用した明るく魅力的なビジュアルスタイルを使用し、親しみやすく明確なナレーションで適切なリサイクルの重要性を効果的に伝えます。
地方自治体の役人や環境政策立案者向けに、リサイクルインフラの改善への投資の重要な利点を示す2分間のドキュメンタリー風動画を制作します。HeyGenのAIアバターを活用して、説得力のあるデータビジュアライゼーションと統計を提示し、政策変更を促進するリサイクル改善動画をAIツールで作成します。
ビジネスオーナーに新しいビジネスリサイクルプログラムを説明する45秒の簡潔な動画をデザインします。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画変換機能を利用して、書かれたコンテンツを迅速に洗練された動画に変換し、効率的なオンライン動画作成を実現する、直接的でインフォグラフィック主導のビジュアルとオーディオスタイルを採用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的なリサイクル改善動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIを活用したプラットフォームは、テキストをリアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバー生成を用いて魅力的なコンテンツに変換することで、リサイクル改善動画の制作を効率化します。これにより、あらゆる指導動画のニーズに対応したオンライン動画作成が可能になります。
HeyGenは既存のリソースを使ってさまざまなリサイクル動画を迅速に作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能な多様なビデオテンプレートを提供しており、既存のスクリプトから多様なリサイクル動画やプロモーション動画を迅速に生成することができます。この機能により、コンテンツの再利用が大幅にスピードアップします。
HeyGenはリサイクル動画コンテンツのカスタマイズにどのような高度な機能を提供していますか？
HeyGenは、ロゴや色を組み込むためのブランディングコントロールや豊富なメディアライブラリを含む強力なビデオエディターを通じて、広範なカスタマイズを提供します。また、AIアバターを活用して指導動画をパーソナライズし、顧客のエンゲージメントを向上させることができます。
HeyGenはリサイクル動画の発見性とアクセス性を向上させるのに役立ちますか？
はい、HeyGenはすべての動画に自動字幕/キャプションを提供することで発見性を向上させ、SEOを改善します。さらに、簡単なアスペクト比のリサイズにより、リサイクル動画がさまざまなプラットフォームに最適化され、リーチが拡大します。