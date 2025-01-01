リサイクルセンターオリエンテーションビデオを作成する

スクリプトからのテキストビデオを使用して、スタッフや学生に効率的に教育するプロフェッショナルで魅力的なリサイクルセンターオリエンテーションビデオを制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいリサイクル施設のスタッフ向けに、汚染防止のための重要な手順に焦点を当てた60秒の簡潔なオリエンテーションビデオを開発してください。このプロフェッショナルなビデオは、明確で情報豊富なグラフィックと自信に満ちた声を特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して正確な指示を提供し、アクセシビリティのために字幕を使用します。
サンプルプロンプト2
一般のコミュニティメンバーを対象に、環境保護と廃棄物削減の重要性を強調する30秒の公共サービスアナウンスメントを制作してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、清潔な環境と責任あるリサイクルの視覚的に魅力的なショットをキュレーションし、視聴者に参加を促すインスピレーションを与えるサウンドトラックを使用します。
サンプルプロンプト3
家族やコミュニティグループ向けに、オーガニックとゴミの分別を楽しいゲームに変える50秒のインタラクティブチャレンジビデオをデザインしてください。このエネルギッシュなビデオは、ゲームショーのようなビジュアルスタイルと遊び心のある効果音を特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーン、AIアバターを活用して分別活動を記憶に残り、教育的なものにします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リサイクルセンターオリエンテーションビデオの作成方法

HeyGenを使用して、リサイクル施設のための魅力的で製品に正確なオリエンテーションビデオを制作します。学生やスタッフをプロセス全体に案内し、環境保護と適切な分別を促進します。

1
Step 1
オリエンテーションスクリプトを作成する
リサイクルセンターのプロセスとリサイクルビデオに関する重要なメッセージを明確で魅力的なスクリプトにまとめます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、言葉を簡単に映像化します。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングを追加する
リサイクル施設を紹介する関連する背景映像や画像でビデオを強化します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、運営を正確に表現するビジュアルを見つけ、ブランドを統合します。
3
Step 3
音声と字幕を適用する
プレゼンテーションにプロフェッショナルな声を選ぶか、自分で録音します。HeyGenのナレーション生成を実装し、正確な字幕を追加して、バーチャルツアーがすべての視聴者にとってアクセスしやすく、理解しやすいものにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
意図したプラットフォームに適したアスペクト比を選択してオリエンテーションビデオを完成させます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、ビデオをシームレスに配信し、視聴者に環境保護について教育します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なリサイクル概念を簡素化

材料回収や汚染防止などの複雑なプロセスを明確に説明し、複雑なリサイクルトピックをすべての人にとって理解しやすいバーチャルツアーに変えます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なリサイクルセンターオリエンテーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、リサイクル施設のための魅力的なリサイクルビデオやバーチャルツアーを作成する力を与えます。これにより、複雑な情報をスタッフや学生にとってアクセスしやすく、魅力的なものにします。廃棄物削減と環境保護の推進における努力を効率化します。

学生やスタッフなど、異なるオーディエンス向けにリサイクルビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenを使用すると、学生やスタッフなど特定のオーディエンスに合わせてリサイクルビデオを簡単にカスタマイズできます。カリキュラムに関連する分別活動の説明などの要素を組み込むことができます。ブランドコントロールと豊富なメディアライブラリを活用して、効果的な環境教育に最適なメッセージを確実に伝えます。

HeyGenは効果的なリサイクルビデオを迅速に制作するためのどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、すぐに使用できるテンプレートやシーン、シームレスなナレーション生成、字幕などの強力な機能を提供し、プロフェッショナルなリサイクルビデオを迅速に制作できます。バーチャルツアーや教育コンテンツを効率的に作成し、適切な廃棄物削減の実践を促進します。

HeyGenは環境保護のための創造的な教育コンテンツをサポートしていますか？

はい、HeyGenは、インタラクティブな分別活動ビデオやバーチャルツアーなど、環境保護の理解を深める創造的な教育コンテンツの開発に最適です。AIアバターを使用した魅力的なビジュアルストーリーテリングを通じて、学生やスタッフに効果的なリサイクルの方法を学ぶ力を与えます。