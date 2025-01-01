記録管理ビデオを簡単かつ効果的に作成
AIアバターを活用して、電子記録管理のトレーニングを効率化し、コンプライアンスを確保します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンプライアンス担当者やデータ管理者向けに、保存と記録保持の重要性を強調する60秒の説得力のあるビデオを開発してください。このビデオは、セキュリティリスクとその解決策を強調するインフォグラフィック要素を取り入れた、権威ある洗練されたビジュアルスタイルを必要とし、明確で自信に満ちた声を組み合わせます。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、すべての視聴者に対するアクセシビリティと情報保持を向上させます。
物理的な記録を変換するアーカイブ担当者やITサポートスタッフを対象に、デジタルイメージングのベストプラクティスに関する30秒の魅力的なチュートリアルを制作してください。ビデオのビジュアルと音声スタイルはダイナミックでアップビートにし、変換プロセスを効率的に紹介します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、視覚的に魅力的で情報豊富な記録管理チュートリアルを迅速に組み立てます。
政府職員や公共部門のスタッフ向けに、公共記録の基本ガイドラインとトレーニング資料を説明する50秒のアクセスしやすいビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはフレンドリーで公式にし、明るい色と明確なテキストを使用し、明瞭で親しみやすい声を添えます。HeyGenのAIアバターを統合して情報を提示し、トレーニングに個人的で魅力的なタッチを加えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして記録管理ビデオの作成プロセスを簡素化できますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換することで、記録管理ビデオの作成を簡単にします。これにより、電子記録管理のための重要なガイドラインやトレーニング資料の制作が効率化されます。
YouTube向けのプロフェッショナルな記録管理チュートリアルを制作するために、HeyGenはどのような機能を提供していますか？
プロフェッショナルな記録管理チュートリアルのために、HeyGenはAIアバターとリアルなナレーション生成を提供し、電子記録やデジタルイメージングのような複雑なトピックを説明します。字幕を簡単に追加し、さまざまなアスペクト比でエクスポートできるため、YouTubeビデオに最適です。
HeyGenは、州の機関が保存と記録保持コンテンツのブランド一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenの強力なブランディングコントロールにより、州の機関はロゴや特定のカラースキームを保存と記録保持ビデオに組み込むことができます。これにより、すべてのガイドラインとトレーニング資料がプロフェッショナルで一貫したブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenはイメージングプログラムの実施に向けたビデオの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、テキストをダイナミックなビデオに変換することで、イメージングプログラムの実施に向けたビデオの作成を簡素化します。その広範なメディアライブラリは、デジタルイメージングの概念やイメージングポリシーチュートリアルを効果的に視覚的に説明するための関連するストックアセットを提供します。