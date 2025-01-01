表彰プログラムビデオを作成してチームを引き付ける

HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、士気とエンゲージメントを高めるインスパイアリングな従業員表彰ビデオを作成しましょう。

140/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
同僚の勤続記念日を祝うための60秒の心温まるビデオトリビュートを制作します。温かく祝福的なビジュアルスタイルと心のこもった背景音楽を特徴とし、チームや他の同僚を対象としています。メッセージ、ビデオ、写真を集め、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して強化しましょう。
サンプルプロンプト2
プロフェッショナルでインスパイアリングなビジュアル美学と明確で権威ある音声トーンを持つ30秒の表彰スピーチビデオを制作し、組織全体を対象に優れた成果を強調します。メッセージをスクリプト化し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してビデオに変換し、自動字幕/キャプションで明確さを確保します。
サンプルプロンプト3
退職する従業員のために、ノスタルジックで感傷的なビジュアルスタイルと穏やかな背景音楽を取り入れた50秒の心温まる個別ビデオトリビュートをデザインします。退職者、その家族、親しいチームメンバーを対象としています。メッセージ、ビデオ、写真を集め、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能で最適な共有を実現して完成させましょう。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

表彰プログラムビデオの作成方法

直感的なオンラインビデオメーカーを使用して、意味のある従業員表彰ビデオと個別トリビュートを簡単に作成し、成果を祝ってチームの士気を高めましょう。

1
Step 1
表彰テンプレートを選ぶ
従業員表彰ビデオ専用に設計された豊富なビデオテンプレートから選ぶか、白紙のキャンバスから始めて多様なテンプレートとシーンを使用して独自のトリビュートを作成します。
2
Step 2
個別コンテンツを追加する
メッセージ、写真、ビデオクリップを豊富なメディアライブラリから簡単に追加して、真に個別化されたビデオトリビュートを作成します。
3
Step 3
AIとナレーションで強化する
AIテキスト音声変換を利用してプロフェッショナルなナレーションを追加するか、動的テキストアニメーションを追加してインパクトのあるメッセージを伝えましょう。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
完成した表彰ビデオトリビュートをプレビューして、すべてが完璧であることを確認します。その後、さまざまなアスペクト比でビデオをエクスポートし、すべてのプラットフォームで簡単に共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

エンゲージメントと定着率を向上させる

.

AIを活用して、望ましい行動を強化する表彰ビデオを作成し、従業員のエンゲージメントと定着率を向上させます。

background image

よくある質問

どのようにして効果的な従業員表彰ビデオを簡単に作成できますか？

HeyGenのオンラインビデオメーカーは、効果的な従業員表彰ビデオの作成を簡単にします。豊富なビデオテンプレートとドラッグ＆ドロップインターフェースを利用して、編集経験がなくても簡単にコンテンツをカスタマイズできます。

チームのために表彰ビデオトリビュートを個別にカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenでは、独自のメディア、ブランディング、動的テキストアニメーションを取り入れて、表彰ビデオトリビュートを完全にカスタマイズできます。従業員のマイルストーンや成果を祝うための本当に個別化されたビデオを作成できます。

HeyGenはAIを使って従業員表彰ビデオをどのように強化しますか？

HeyGenは高度なAIテキスト音声変換を活用して高品質のナレーションを生成し、スクリプトを魅力的な表彰ビデオに変換します。これに動的テキストアニメーションと字幕オプションを組み合わせることで、プロフェッショナルで洗練された最終製品を保証します。

包括的な従業員表彰プログラムのためにHeyGenはどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、従業員表彰プログラム全体をサポートするために設計された豊富なメディアライブラリと使いやすいツールを提供しています。魅力的な従業員表彰ビデオを簡単に作成し、社内コミュニケーションにシームレスに統合できます。