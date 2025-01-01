売上を促進する不動産ビデオ広告を作成
多用途なテンプレートとシーンを使用して簡単に作成できるプロフェッショナルな不動産ビデオ広告で、より多くの購入者を引き付け、マーケティングを強化しましょう。
献身的な不動産プロフェッショナルを探している顧客を引き付け、信頼を築くために設計された、30秒の親しみやすいエージェントプロフィールビデオを制作してください。温かく招かれるようなビジュアルスタイルを採用し、フレンドリーで会話的なトーンで、エージェントとその専門知識を紹介する魅力的なAIアバターをフィーチャーします。
高級物件に興味を持つ目の肥えた購入者をターゲットにした、独占的な物件の驚くべきHD品質を強調する、60秒の豪華なリスティングビデオを作成してください。シネマティックなビジュアルスタイルを採用し、エレガントなインストゥルメンタル音楽を使用し、ユニークなアメニティを強調するために正確な字幕/キャプションを含めます。
ソーシャルメディアプラットフォーム向けの影響力のある20秒のテスティモニアルビデオを開発し、満足したクライアントが不動産体験を称賛する様子をフィーチャーし、エージェントの信頼性を評価する潜在的な売り手と買い手を対象とします。自然なオーディオを使用した本物の魅力的なビジュアルスタイルを活用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームでの最適な共有を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな不動産ビデオ広告の作成を効率化しますか？
HeyGenはAIを活用した不動産ビデオメーカーで、効率的に不動産ビデオ広告を作成するのに役立ちます。すぐに使える不動産ビデオテンプレートとテキストからビデオへの機能を備えており、プロフェッショナルな品質のビデオを迅速に制作できます。物件リストやバーチャルホームツアーを含め、10分以内で作成することが可能です。
HeyGenを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに不動産ビデオコンテンツをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはブランディングやロゴ、音楽、テキスト、ボイスオーバーまで、すべてをカスタマイズするための広範な編集機能を提供しています。四角形、縦型、横型のオリエンテーションで不動産ビデオをエクスポートでき、Instagram、TikTok、Facebook、YouTubeなどのソーシャルメディアプラットフォームに最適化された高品質のコンテンツを提供します。
HeyGenのクリエイティブツールを使用してどのような種類の不動産ビデオを制作できますか？
HeyGenは不動産エージェントに多様な高品質コンテンツを制作する力を与えます。魅力的なリスティングビデオ、没入型の物件ツアー、説得力のあるエージェントプロフィールビデオ、影響力のあるテスティモニアルビデオなどを含みます。プラットフォームのクリエイティブツールは、HD品質の魅力的な不動産ビデオコンセプトで顧客を引き付けるのに役立ちます。
HeyGenはどのようにして不動産マーケティングビデオを魅力的でプロフェッショナルにしますか？
HeyGenはリアルなAIアバターや強力なボイスオーバー生成を含む高度なAI機能を通じて、不動産マーケティングビデオをプロフェッショナルで魅力的にします。さらに、字幕を追加し、ストックコンテンツライブラリを利用し、完全なブランディングコントロールを行うことで、高品質のコンテンツを制作し、マーケティング効果を効果的に高めます。