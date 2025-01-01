不動産リスティングビデオを作成して物件を売る
AIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートで素晴らしい物件ツアーを制作、技術的な経験は不要です。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
裕福な家族をターゲットにした、広々とした高級住宅を紹介する60秒のエレガントな不動産マーケティングビデオを開発してください。洗練されたビジュアルスタイルでスムーズなトランジションと控えめなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのAIアバターをバーチャルホストとして起用し、物件の最も優れた詳細を専門的なナレーションで案内します。
新築に設置されたスマートホームシステムのユニークな特徴を詳述する45秒の魅力的な不動産説明ビデオを制作してください。技術に精通した革新を重視する購入者を対象としています。クリーンで情報豊富なビジュアルスタイルを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、複雑な概念を明確かつ簡潔にナレーションし、すべての機能が理解しやすいようにします。
忙しい個人を対象にした、効率的でスタイリッシュな生活空間を求める都市ロフトのクイックプロパティツアーを強調する15秒のカスタマイズ可能なソーシャルメディア用ビデオを作成してください。この短いクリップは、鮮やかなビジュアルとトレンドの音楽を特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してさまざまなプラットフォームに最適化し、即座に注意を引くパンチの効いたコールトゥアクションを含めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは不動産エージェントが魅力的な物件リスティングビデオを効率的に作成するのを支援しますか？
はい、HeyGenは幅広い不動産ビデオテンプレートを提供しており、不動産エージェントが魅力的な物件リスティングビデオを簡単に作成できるようにします。物件の詳細、画像、ブランディングをカスタマイズして、プロフェッショナルな品質の結果を得ることができます。
HeyGenは魅力的な物件ツアーのためにユニークでカスタマイズ可能な不動産ビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なビデオ作成のための強力なツールを提供しています。AIアバター、ダイナミックなアニメーション、カスタムボイスオーバーを使用して不動産ビデオをパーソナライズし、物件ツアーやエージェントプロフィールビデオがユニークなブランドで際立つようにします。
HeyGenで作成した不動産ビデオをソーシャルメディアプラットフォームで共有するにはどうすればよいですか？
HeyGenは、不動産ビデオを高解像度でエクスポートし、人気のあるソーシャルメディアプラットフォームに最適化するのを簡単にします。不動産エージェントは、魅力的な物件リスティングビデオやマーケティングコンテンツを簡単に配信し、さまざまなチャネルで潜在的なクライアントとつながることができます。
HeyGenを使用してどのような種類の不動産マーケティングビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、不動産エージェントは多様な影響力のある不動産マーケティングビデオを制作できます。これには、魅力的な物件ツアー、エージェントプロフィールビデオ、不動産説明ビデオ、テスティモニアルビデオが含まれ、オンラインプレゼンスを強化し、効果的にオーディエンスとエンゲージします。