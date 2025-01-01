ランサムウェア予防ビデオを作成してビジネスを保護

小規模ビジネスのサイバーセキュリティを保護し、一般的な脅威に備えましょう。AIアバターを使用して魅力的なビデオを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ランサムウェア攻撃の一般的な脅威と、従業員が準備を整えることの重要性を示す60秒のダイナミックなアニメーションストーリーを開発してください。スクリプトからテキストをビデオに変換し、緊急性がありながらも力強い音声キューと、リスクと防御行動の両方を描写するビジュアルを使用して物語を生成します。
サンプルプロンプト2
サイバー脅威から機密情報を保護する方法に焦点を当てた30秒の簡潔なヒントビデオを制作してください。一般的なオフィスワーカー向けにデザインされ、視覚と音声スタイルは迅速でモダンかつ魅力的であるべきです。アクセシビリティのために画面上の字幕/キャプションを備え、鮮明なグラフィックスと活気あるバックトラックで重要なセキュリティ習慣を伝えます。
サンプルプロンプト3
NISTのような標準からの一般原則を参照し、IT意思決定者と管理者を対象にした堅牢なサイバーセキュリティフレームワークを確立するための45秒のプロフェッショナルな説明ビデオを作成してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して権威あるビジュアルを提供し、落ち着いた専門的なナレーションで組織のセキュリティを強化する明確な道筋を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ランサムウェア予防ビデオの作成方法

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用して、効果的で情報豊かな予防ビデオを簡単に作成し、小規模ビジネスが一般的なランサムウェアの脅威に対抗できるようにします。

1
Step 1
ランサムウェア予防スクリプトを作成
効果的なランサムウェア予防のための重要なメッセージをアウトライン化します。HeyGenのスクリプトからテキストをビデオに変換する機能を利用して、書かれたコンテンツをダイナミックなビデオの基盤に変えます。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
情報を提示する魅力的なAIアバターを選択します。メディアライブラリから複雑なサイバーセキュリティの概念を効果的に説明するためのシーンやアニメーションストーリースタイルとアバターを組み合わせます。
3
Step 3
ナレーションでサイバーセキュリティの詳細を適用
機密情報を保護するための重要な情報を正確に伝えるために、明確なナレーション生成を適用します。字幕とキャプションを利用して、明確さとアクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
ランサムウェアガイドをエクスポートして配布
ビデオを完成させ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して、さまざまなプラットフォームに対応できるように準備します。完成したガイドを共有して、ランサムウェア攻撃からの保護を支援します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なサイバーセキュリティの概念を簡素化

.

複雑なランサムウェアの脅威と予防方法を、広く理解できるように明確でわかりやすく、魅力的なビデオ説明に変換します。

background image

よくある質問

小規模ビジネスはどのようにしてランサムウェア予防トレーニングのためにビデオを効果的に活用できますか？

小規模ビジネスはHeyGenを活用して、魅力的なランサムウェア予防ビデオを作成し、重要なサイバーセキュリティ情報を提供できます。AIアバターとテキストをビデオに変換する機能を利用して、機密情報を保護し、ランサムウェア攻撃のような一般的な脅威について従業員を教育するための有益な情報を簡単に作成できます。これにより、チームは潜在的なリスクを特定し、対応する準備が整います。

HeyGenがサイバーセキュリティ意識向上ビデオを作成するための理想的なツールである理由は何ですか？

HeyGenは強力なAI機能を備えており、ランサムウェア予防ビデオの作成プロセスを簡素化します。AIアバターとダイナミックなナレーションを使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、複雑なサイバーセキュリティトピックを簡単に理解できるようにします。これにより、組織は重要なトレーニングコンテンツを迅速に生成し、配布することができ、チームをランサムウェアから保護します。

複雑な編集スキルなしで魅力的なランサムウェア予防ビデオを迅速に生成できますか？

もちろんです。HeyGenは使いやすさを重視して設計されており、ビデオ編集の経験がなくても迅速にランサムウェア予防ビデオを作成できます。スクリプトを入力し、AIアバターを選択し、テンプレートやライブラリのメディアを使用してカスタマイズするだけで、チームをランサムウェア攻撃に備えさせるアニメーションストーリーを制作できます。この効率的なアプローチにより、メッセージに集中でき、技術的な部分に煩わされることはありません。

HeyGenはランサムウェア予防コンテンツでどのようにブランドの一貫性を確保しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのランサムウェア予防ビデオで一貫したプロフェッショナルな外観を維持できます。会社のロゴ、色、特定のビジュアル要素をトレーニングコンテンツに簡単に組み込むことができます。これにより、ブランドアイデンティティを強化し、重要なサイバーセキュリティ情報を提供しながら、内部コミュニケーションでの信頼と親しみを築きます。