AI効率で鉄道安全ビデオを作成

プロフェッショナルな鉄道安全トレーニングでチームを引き付けます。AIアバターを活用して、一貫性のある効果的なビデオ配信を実現します。

サンプルプロンプト1
安全管理者向けの60秒のアニメーション鉄道安全ビデオを開発し、一般的な鉄道の危険と予防を示します。ビデオは情報豊かで魅力的な視覚スタイルを持ち、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、トレーニングスクリプトを動的なシーンに簡単に変換します。アクセシビリティのために明確な字幕を含めてください。
サンプルプロンプト2
線路近くに住むコミュニティを対象にした2分間の公共意識向上鉄道安全ビデオを作成し、安全な横断方法に焦点を当てます。親しみやすく教育的な視覚スタイルと穏やかで安心感のあるトーンでビデオをデザインします。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して効率的に制作し、メディアライブラリ/ストックサポートの支援でビジュアルを強化します。
サンプルプロンプト3
鉄道ヤードの契約者と訪問者向けに45秒の直接的でインパクトのある安全トレーニングビデオをデザインし、「見て、聞いて、生きる」というメッセージを強調します。視覚スタイルは簡潔で注目を集めるものであるべきです。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまな表示形式に最適化し、AIアバターを統一された権威あるプレゼンターとして統合します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

鉄道安全ビデオの作成方法

AIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、魅力的でコンプライアンスに準拠した鉄道安全トレーニングビデオを簡単に制作し、チームの安全と情報を確保します。

1
Step 1
安全スクリプトを貼り付ける
まず、鉄道安全スクリプトを貼り付けます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、テキストを瞬時に動的なビデオの基盤に変換します。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択
コンテンツを提示するために多様なAIアバターから選択します。カスタマイズ可能なシーンでビジュアルを強化し、鉄道安全ビデオの安全プロトコルを完璧に説明します。
3
Step 3
AI駆動のナレーションを追加
HeyGenのナレーション生成を利用して、明確でプロフェッショナルなナレーションを制作します。さまざまな声から選択し、AI生成のナレーションで重要な鉄道安全情報を効果的に伝えます。
4
Step 4
自動字幕付きでエクスポート
アクセシビリティと規制遵守を確保するために、自動的に字幕を生成して追加します。その後、磨かれた鉄道安全ビデオをエクスポートして配布およびLMS統合に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全プロトコルを簡素化

複雑な鉄道安全規則と手順を、AI生成のナレーションとビジュアルで明確で理解しやすいビデオに変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして鉄道安全ビデオの作成を効率化できますか？

HeyGenは、魅力的な安全トレーニングビデオを簡単に作成できる高度なAIビデオジェネレーターです。テキスト-to-ビデオ機能により、スクリプトを迅速にプロフェッショナルなアニメーション安全ビデオに変換し、AIアバターとAI生成のナレーションを活用します。

HeyGenは鉄道安全コンテンツのカスタマイズにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、ビデオテンプレートとカスタマイズ可能なシーンを通じて広範なカスタマイズを提供し、鉄道安全ビデオを正確に調整できます。また、字幕を追加し、多言語オプションを利用して、すべての従業員に安全メッセージを届けることができます。

HeyGenは複雑な編集なしで高品質の鉄道安全ビデオを効率的に制作できますか？

もちろんです。プロフェッショナルなAIビデオジェネレーターとして、HeyGenはAIアバターとAIボイスアクターを使用して高品質の安全トレーニングビデオを驚くべき速さで作成できます。このプラットフォームは効率性を重視して設計されており、HeyGenが制作を簡単に処理する間、コンテンツに集中できます。

HeyGenは鉄道安全トレーニングの規制遵守をサポートしていますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なブランディングや正確な字幕などの機能を備えた明確で一貫性のある安全トレーニングビデオの作成を可能にすることで、規制遵守をサポートします。コンプライアンスツール自体ではありませんが、その強力なビデオ生成機能により、LMS統合や規制基準に適したコンテンツの制作を促進します。