RAIDログビデオを作成してプロジェクト管理を簡素化

魅力的なビデオでRAIDログ管理を変革します。AIアバターを使用してプロフェッショナルで明確なプロジェクトコミュニケーションを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロジェクトチームとステークホルダーがプロジェクトの状況を迅速に理解できるように設計された45秒の魅力的なビデオを制作します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、迅速なカットとエネルギッシュなAIアバターを使用してコンテンツを生成し、高品質のAI音声と明確な字幕/キャプションで重要な更新とアクションアイテムを強調し、最大限のエンゲージメントを確保します。
サンプルプロンプト2
プログラムマネージャーとPMOプロフェッショナルがHeyGenの多様なビデオテンプレートとシーンを活用して、包括的なリスク登録ビデオと問題登録更新を効率的に制作できるようにします。この90秒の指導ビデオは、洗練されたモダンなビジュアルスタイルを採用し、さまざまなテンプレートの適用を示し、情報豊富なAI音声とサポートメディアライブラリ/ストックサポートビジュアルを使用して、プロジェクト管理ビデオを効率的に作成する方法を説明します。
サンプルプロンプト3
シニアリーダーシップとエグゼクティブ向けに、アクションアイテム追跡と決定登録サマリーに関する30秒の簡潔で高インパクトなエグゼクティブブリーフィングを提供します。HeyGenのAIアバターと音声生成を使用して生成されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルと高インパクトなグラフィックス、フォーマルで明確なナレーションを採用し、最終出力がさまざまなプラットフォームに最適化されるようにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

RAIDログビデオの作成方法

カスタマイズ可能なAIアバターと高品質の音声を使用して、プロジェクト管理データを迅速に魅力的なRAIDログビデオに変換します。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
RAIDログ情報を構成するために適切なビデオテンプレートを選択します。リスク、仮定、問題、依存関係を簡単に入力して、プロジェクトの状況を明確に伝えます。
2
Step 2
AIアバターと音声を選択
AIアバターを選択してカスタマイズし、RAIDログを生き生きとさせます。高品質のAI音声俳優と組み合わせてプロジェクトの更新をナレーションし、チームにとってより魅力的な情報にします。
3
Step 3
AI生成のキャプションを適用
AIキャプションジェネレーターを使用して自動字幕を適用し、すべての視聴者にアクセスしやすくします。RAIDログの更新が普遍的に理解され、アクセス可能であることを確認します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
魅力的なビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、希望の形式で生成します。プロジェクト管理のステークホルダーに簡単に明確で簡潔なRAIDログの更新を共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロジェクト管理ビデオコンテンツのスケールアップ

RAIDログの説明を含むプロジェクト管理ビデオを大量に生成し、より広いオーディエンスに効率的に教育し、情報を提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはプロジェクト管理のためのRAIDログビデオ作成にどのように役立ちますか？

HeyGenは、ユーザーがプロフェッショナルなRAIDログビデオを迅速かつ効率的に作成できるようにします。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを利用して、RAIDログの詳細を魅力的なプロジェクト管理ビデオに変換し、コミュニケーションを簡素化します。

HeyGenはRAIDログ管理を簡素化するためのビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはRAIDログ管理に焦点を当てたプロジェクト管理ビデオの作成を簡素化するためのさまざまなカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは一貫性を確保し、貴重な時間を節約します。

プロジェクト管理とRAIDログビデオのためにAIアバターをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはAIアバターの広範なカスタマイズを可能にし、プロジェクト管理ビデオをユニークなプレゼンターでブランド化できます。これにより、RAIDログビデオやリスク登録ビデオのような更新がより魅力的になり、個別化されます。

HeyGenはRAIDログ以外のプロジェクト文書、例えばリスク登録やアクションアイテムをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、リスク登録の更新、問題登録のサマリー、決定登録のサマリー、アクションアイテムの追跡など、さまざまなプロジェクト文書のための魅力的なビデオを作成するための多用途なプラットフォームです。高品質のAI音声を活用して、複雑な情報をわかりやすくします。