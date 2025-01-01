AIでクイックチップビデオを作成
クイックチップビデオ用のすぐに使えるテンプレートを活用し、スクリプトからのテキストからビデオへのシームレスな変換でソーシャルメディア広告を強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングプロフェッショナルがキャンペーンを強化するための効率的なビデオ作成戦略を示す90秒のビデオをデザインしてください。プロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用し、さまざまなブランドの美学を紹介するダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを採用します。メッセージを伝える表現力豊かなAIアバターをフィーチャーし、小規模ビジネスオーナーやマーケターにとって親しみやすく影響力のあるものにします。
技術愛好家向けに、2分間の技術チュートリアルを制作し、新しいプロジェクトで高度なAIビルダーを活用する方法を説明します。モダンで非常に情報豊かなビジュアル美学を採用し、洗練されたグラフィックスと画面上のデータビジュアライゼーションを組み込みます。スクリプトからのテキストからビデオへの機能を利用して正確性を確保し、開発者や高度なユーザーに複雑な情報を明確に伝える正確なテキストから音声へのナレーションを提供します。
コンテンツクリエイター向けに、ワークフローをスピードアップするための基本的なエディタ機能を紹介する45秒のクイックチップビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く簡潔で、急速なカットとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックで主要な機能を強調します。Bロール映像のためのメディアライブラリ/ストックサポートを統合し、さまざまなソーシャルプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを実演し、効率的なコンテンツ配信を目指すソーシャルメディアマネージャーをターゲットにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビルダーはどのようにしてビデオ作成プロセスを効率化しますか？
HeyGenは高度なAIビルダーとテキストから音声への技術を利用して、スクリプトをリアルなAIアバターを使ったプロフェッショナルなビデオに変換し、コンテンツ作成を大幅にスピードアップします。
HeyGenは魅力的なクイックチップビデオの作成を手助けしてくれますか？
もちろんです。HeyGenはダイナミックなクイックチップビデオを作成するために特別にデザインされたプロフェッショナルなテンプレートとすぐに使えるアセットを豊富に提供し、プロセスを効率的で視覚的に魅力的なものにします。
HeyGenのエディタが提供する高度な編集機能は何ですか？
HeyGenの直感的なエディタは、さまざまなエフェクト、スムーズなトランジション、フリーズフレームエフェクトなどのオプションを含む強力な機能を提供し、正確な字幕やブランディングコントロールのツールを使ってビデオコンテンツを洗練させます。
HeyGenの機能を学ぶためのチュートリアルはありますか？
はい、HeyGenはプラットフォーム内でAIを使用する方法に関する包括的なチュートリアルとガイドを提供しており、ユーザーが効率的なビデオ制作のためにその機能を迅速に習得できるようにしています。