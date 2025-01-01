四半期アップデートビデオを簡単かつ効果的に作成
HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、主要な指標を強調するプロフェッショナルな製品アップデートビデオを迅速に制作します。
会社全体の内部コミュニケーションのために、HeyGenの四半期業績ビデオテンプレートを使用して、主要な指標に焦点を当てた60秒の四半期業績ビデオを作成してください。ビデオは、パフォーマンスを説明するために明確で権威あるボイスオーバー生成を採用し、インフォグラフィック駆動のビジュアルスタイルを採用する必要があります。
潜在的な顧客を対象にした30秒の説明ビデオを制作し、新しい機能やイニシアチブをモダンで活気あるビジュアルスタイルと親しみやすく簡潔なトーンで強調してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルを強化し、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを確保してください。
社内コミュニケーションのために、チームメンバーや部門リーダーを対象にした45秒のインスパイアリングなアップデートビデオをデザインし、最近の成果を祝うとともに将来の計画を概説してください。このビデオは、協力的でポジティブなビジュアルスタイルとモチベーショナルなサウンドトラックを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してさまざまなプラットフォームに適合させ、オプションでAIアバターを使用して多様なチームメンバーを表現してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネスのための魅力的な四半期アップデートビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなビデオテンプレートとAIアバターを使用して、四半期アップデートビデオを簡単に作成することを可能にします。主要な指標やデータを魅力的なビジュアルストーリーに迅速に変換し、内部コミュニケーションやステークホルダーとの共有に最適です。
HeyGenでアップデートビデオの外観をブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、色やフォントを完全に調整し、ブランドロゴを統合できます。これにより、製品アップデートビデオを含むすべてのビデオが、会社のビジュアルアイデンティティに完全に一致します。
HeyGenでプロフェッショナルな説明ビデオを公開する最も簡単な方法は何ですか？
HeyGenでプロフェッショナルな説明ビデオを公開するのは簡単です。ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターが制作プロセスを簡素化し、オンラインで共有する準備が整った洗練されたコンテンツを数クリックで生成できます。
HeyGenは製品デモやソフトウェアアップデートのための画面録画の組み込みをサポートしていますか？
はい、HeyGenは画面録画やウェブカメラ映像の統合をサポートしており、動的な製品アップデートビデオやソフトウェアチュートリアルの作成に最適です。これらの要素をAI生成コンテンツと簡単に組み合わせて、共有可能なビデオクリップを制作できます。