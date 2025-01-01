四半期ごとの成功レビュー動画を簡単に作成

HeyGenのAI搭載テンプレートを使用して、動的でカスタマイズ可能な動画を簡単に作成し、成果を視覚化し、ステークホルダーを引き込むことができます。

186/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
外部のクライアントやパートナー向けに、四半期ごとのビジネスレビューの成果を紹介するための視覚的に豊かな90秒の動画を作成します。この動画は、データビジュアライゼーションのための動的なチャートと、複雑な情報をわかりやすくする魅力的で明確な声を備えた洗練された美学が必要です。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画変換機能を活用して、レポートを魅力的な物語に簡単に変換し、クライアントとの関係を強化します。
サンプルプロンプト2
四半期ごとの成長と革新を語る、シニアリーダーシップや潜在的な投資家向けの45秒のインスパイアリングな動画を作成します。ビジュアルスタイルは映画的でインパクトがあり、進捗を示す高揚感のある音楽と自信に満ちたナレーションを使用し、成功を視覚化することを目指します。HeyGenのリアルなAIアバターを使用して、主要なハイライトを提示し、投資家向けピッチデッキにパーソナライズされたプロフェッショナルなタッチを加えます。
サンプルプロンプト3
全社員と製品チーム向けに、四半期ごとの更新を作成・編集するのがいかに簡単かを示すエネルギッシュな30秒の動画を生成します。特に新製品の発売に関する洞察に役立ちます。動画はモダンで活気あるビジュアルスタイルを持ち、画面上の情報は簡潔で、親しみやすく明るい声を使用します。HeyGenの字幕/キャプションを実装して、すべての詳細を明確に伝え、社内発表に最適な短い動画にします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

四半期ごとの成功レビュー動画の作成方法

四半期ごとのビジネスレビューを動的で魅力的な動画プレゼンテーションに変換し、チームの成果を明確に視覚化し、ステークホルダーと将来の目標を整合させます。

1
Step 1
動画テンプレートを選ぶ
カスタマイズ可能な動画テンプレートのライブラリを閲覧し、四半期ごとのビジネスレビューに最適なAI搭載オプションを含む、迅速でプロフェッショナルなスタートポイントを提供します。
2
Step 2
データとビジュアルを追加
主要な業績指標と成果を統合します。HeyGenのメディアライブラリを利用して、チャート、グラフ、関連するビジュアルをシームレスに組み込み、データを生き生きとさせます。
3
Step 3
AIアバターを選択
AIアバターを選択して成功ストーリーをナレーションし、プレゼンテーションをパーソナライズします。これにより、一貫したプロフェッショナルな配信が保証され、視聴者を効果的に引き込みます。
4
Step 4
レビューをエクスポートして共有
レビューが完了したら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で動画を簡単にエクスポートし、ステークホルダーと共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ステークホルダーの信頼を高める

.

四半期ごとの成果をまとめた説得力のある動画を作成し、チームを動機づけ、投資家やクライアントの信頼を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenは四半期ごとのビジネスレビュー（QBR）プレゼンテーションをどのように強化できますか？

HeyGenは、四半期ごとのビジネスレビューのために動的で魅力的な動画を作成する力を提供します。AI搭載のテンプレートとカスタマイズ可能な動画テンプレートを活用することで、成功を効果的に視覚化し、明確で説得力のあるストーリーテリングでステークホルダーを引き込むことができます。

HeyGenがプロフェッショナルな動画作成を簡単にする理由は何ですか？

HeyGenは、直感的なプラットフォームを提供し、事前の経験がなくてもプロフェッショナルな動画を簡単に作成・編集できます。カスタマイズ可能な動画テンプレートとAIアバターを利用して、クライアントプレゼンテーション、新製品の発表、または投資家向けピッチデッキのために、動的で魅力的な動画を迅速に制作できます。

HeyGenは動画で成功とデータを効果的に視覚化するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは動画コンテンツにデータビジュアライゼーションを統合することで成功を視覚化することを可能にします。AIアバターとAIボイスアクターを使用して、結果を明確に提示し、実際の成果と価値が視聴者に理解されるようにします。

QBR以外に、HeyGenテンプレートでどのようなプレゼンテーションを作成できますか？

HeyGenのAI搭載テンプレートとカスタマイズ可能な動画テンプレートは多用途で、さまざまなニーズに対応しています。クライアントプレゼンテーション、魅力的な新製品発表動画、またはプロフェッショナルな投資家向けピッチデッキを簡単に作成し、努力を整え、成果を示すことができます。