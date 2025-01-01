品質管理ビデオを簡単に作成

ビデオチュートリアルとオンラインコースを簡素化。スクリプトからのテキスト-to-ビデオでプロフェッショナルな品質管理ビデオを生成。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なチームリーダー向けに、品質管理の新しいプロセス改善を紹介する45秒のインストラクショナルビデオを作成してください。動的で魅力的な視覚スタイルを採用し、重要なポイントを強調するオンスクリーンテキストを含めます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、書かれた手順を効率的に視覚ガイドに変換し、ビデオ制作のワークフローを合理化します。
サンプルプロンプト2
貴社の革新的な品質管理ソリューションを潜在的なクライアントに紹介する30秒の洗練されたプロモーションビデオを制作してください。現代的でプロフェッショナルな視覚美学を採用し、影響力のあるバックグラウンドミュージックとともに、主要な利点とサービスを強調します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、迅速に洗練された視覚的に印象的なプレゼンテーションを組み立てます。
サンプルプロンプト3
全従業員に新しい品質基準に関する迅速な内部更新を提供するための15秒の簡潔なビデオチュートリアルを開発してください。視覚的なプレゼンテーションはエネルギッシュで直接的であり、重要な情報が容易に理解できるようにします。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、重要なメッセージを効果的に伝え、普遍的に理解される品質管理ビデオを作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

品質管理ビデオの作成方法

プロフェッショナルな品質管理ビデオを簡単に制作し、チームが常に情報を得て最新の状態を保つようにします。

1
Step 1
スクリプトを作成
インストラクショナルビデオの内容を概説し、詳細なスクリプトを書きます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、テキストを迅速に視覚的なプロジェクトプランに変換します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
品質管理のトピックを提示するために、多様なAIアバターライブラリから選択します。プロフェッショナルなナレーション生成でメッセージを効果的に伝え、明確さを高めます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、品質管理コンテンツを構築します。ロゴや色などのブランドコントロールを統合し、すべてのビデオで一貫性を保ちます。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
トレーニングビデオが完成したら、希望の解像度で簡単にエクスポートします。アスペクト比のリサイズを使用して、内部トレーニングポータルからオンラインコースまで、あらゆるプラットフォームに最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な手順を簡素化

複雑な品質管理手順を明確で理解しやすいインストラクショナルビデオに変換し、すべてのスタッフの理解とコンプライアンスを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして品質管理ビデオを効率的に作成するのを助けますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術でプロフェッショナルなビデオに変換することで、品質管理ビデオの作成プロセスを簡素化し、効率を大幅に向上させます。これにより、従来のビデオ制作の複雑さを伴わずに包括的なインストラクショナルビデオを制作できます。

HeyGenはプロフェッショナルなトレーニングビデオを開発するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ナレーション生成、自動字幕など、プロフェッショナルなトレーニングビデオを開発するための強力な機能を提供します。また、ブランドコントロールを適用して、品質管理コンテンツが会社のビジュアルアイデンティティに一致するようにすることもできます。

HeyGenで品質管理ビデオの視覚スタイルをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは品質管理ビデオの広範なカスタマイズを可能にします。ブランドコントロール、多様なメディアライブラリ、さまざまなテンプレートを活用して、すべてのインストラクショナルビデオに独自でプロフェッショナルな視覚スタイルを作成できます。

HeyGenは魅力的なインストラクショナルビデオの制作をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、リアルなAIアバター、動的なメディア統合、自動字幕生成を通じて、魅力的なインストラクショナルビデオの制作をサポートします。これらのツールは、視聴者の集中を維持し、品質管理トレーニングが効果的に伝えられるようにします。