QA役割ビデオの作成: 魅力的なAIトレーニング

リアルなAIアバターで学習者のエンゲージメントを高め、トレーニング開発を効率化します。

186/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HeyGenの`Text to Video Generator`を使用してリグレッションテストサイクルを実施するプロセスを示す2分間の「ハウツーガイド」ビデオを作成してください。対象はジュニアQAテスターと新しい方法論を導入するチームです。ビジュアルスタイルはステップバイステップで、画面録画と明確な注釈を伴い、落ち着いた指導的なナレーションとアクセシビリティのための自動生成された字幕/キャプションを付けて、複雑な`how-to guides`を簡単にフォローできるようにします。
サンプルプロンプト2
`QA Roles Videos Template`を活用して、プロジェクトマネージャーや開発リーダーに様々なQA機能の戦略的重要性を強調する45秒のダイナミックなビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはインパクトがあり魅力的で、メディアライブラリからの鮮やかなビジュアルとエネルギッシュなナレーションを使用して、`AI-driven video content`の価値を伝え、製品の品質とチームの効率を確保します。ビデオは、具体的な利益を示すことでステークホルダーを動機付けるべきです。
サンプルプロンプト3
既存のQAチーム向けにクロスブラウザ互換性テストの一般的な課題に対処する90秒の`AI Training Videos`モジュールを設計してください。ビデオは問題解決のストーリーナラティブを採用し、明確で簡潔なビジュアルとサポート的な問題解決の声を特徴とします。HeyGenの`generative AI`機能を活用して関連するシナリオと説明を作成し、開発者のトレーニングとチームスキルの向上に役立つ実用的なコンテンツを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

QA役割ビデオの作成方法

AI駆動のツールで魅力的で情報豊富なQAトレーニングビデオの作成を効率化し、チームが効率的かつ効果的に学べるようにします。

1
Step 1
スクリプトを貼り付けるかコンテンツを生成
プラットフォームにQA役割のスクリプトを貼り付けるか、「AI Video Script Generator」を利用してコンテンツを迅速に作成します。これがトレーニングビデオの基盤となります。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
QAの専門家を表現するために多様な「AIアバター」から選択します。高品質なナレーション生成と組み合わせて、指導コンテンツのトーンを設定します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングで強化
メディアライブラリから画像やスライドを追加して、複雑なQAの概念を説明します。チームのブランディングコントロールを組み込んで、プロフェッショナルで一貫した外観を実現します。
4
Step 4
ビデオをレビューしてエクスポート
生成されたQA役割ビデオをレビューします。「字幕/キャプション」などの機能を活用してアクセシビリティを向上させ、最終的な洗練されたビデオをトレーニング開発チームに配布するためにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なQA概念を明確化

.

複雑なQAの方法論やプロセスを、理解しやすいAI駆動の指導ビデオに簡略化し、学習を強化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストをプロフェッショナルなビデオに変換しますか？

HeyGenは高度な「Text to Video Generator」を活用して、スクリプトを魅力的な「AI-driven video content」に変換します。ユーザーは様々な「AIアバター」から選択し、「ナレーション生成」をカスタマイズして、高品質なビデオを簡単に制作できます。

HeyGenはグローバルなオーディエンス向けにビデオをローカライズするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは強力な「翻訳ツール」を統合しており、「リップシンクと声のスタイルの保持」を維持しながら「ビデオを多言語に翻訳」することができ、メッセージが世界中で共鳴することを保証します。

HeyGenの「AI機能」はどのようにビデオ作成を効率化しますか？

HeyGenは「AI Video Script Generator」や「自動ビデオ生成ツール」などの強力な「AI機能」を提供し、高品質なコンテンツの制作にかかる時間を大幅に「節約」します。これは「AI Training Videos」や指導資料を迅速に作成するのに理想的です。

HeyGenでビデオの美学をカスタマイズするためのオプションは何がありますか？

HeyGenはロゴや色のための柔軟な「ブランディングコントロール」を含む広範なカスタマイズオプションを提供します。また、多様な「テンプレートとシーン」を利用したり、自分のメディアを統合したり、「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して「AI-driven video content」をパーソナライズすることができます。