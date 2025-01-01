AIで購買ワークフロービデオを作成
調達チーム向けの魅力的なトレーニングを構築：AIアバターを使用してワークフロービデオを迅速に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のスタッフ向けに、購買ワークフロー内の内部注文プロセスの最近の更新を説明する45秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは魅力的で簡潔にし、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して重要な変更点を強調し、迅速な理解を促進するために重要な情報を補強する明確で読みやすい字幕/キャプションを組み合わせます。このビデオは、すべてのチームメンバーが新しい手順を把握していることを確認することで、運用効率を向上させることを目的としています。
部門マネージャーやチームリーダー向けに、AIを活用したビデオテンプレートを使用して購買ワークフロービデオを簡単に作成できる方法を紹介する90秒の概要ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的でダイナミックにし、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を通じてスクリプトを洗練されたビデオに変換する簡単さを示し、短いインスピレーションを与える音楽を含めることもできます。これにより、リーダーが重要な手続きの更新やトレーニングを迅速に広めることができるようにすることを目的としています。
HeyGenの無料テキストからビデオジェネレーターを活用して、調達プロセス内の特定のシナリオをカスタマイズする方法について、内部コンテンツクリエイター向けに2分間の技術ガイドを設計してください。ビデオは指導的なビジュアルスタイルを持ち、画面録画デモンストレーションをシミュレートし、視聴者をガイドする魅力的なAIアバターを補完し、明確さと注意を確保します。目標は、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを効果的に利用して、複雑な購買シナリオの説明を強化する方法を示すことです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは購買ワークフロービデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用したビデオテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、購買ワークフロービデオの制作を効率化します。ユーザーは自動ボイスオーバーとAI生成のキャプションを使って、複雑な調達プロセスを効率的に説明する魅力的なコンテンツを迅速に生成できます。
HeyGenはAIトレーニングビデオ向けにどのようなAIを活用したビデオテンプレートを提供していますか？
HeyGenはAIトレーニングビデオに最適な多様なAIを活用したビデオテンプレートとカスタマイズ可能なシーンを提供しています。これらのテンプレートは簡単にカスタマイズでき、さまざまな注文プロセスや特定のトレーニングニーズに合わせてコンテンツを調整することができます。
HeyGenのAIアバターは詳細な調達プロセスの説明を提供できますか？
もちろんです。HeyGenのAIアバターは、どんな調達プロセスでも明確で詳細な説明を提供できる魅力的なAIスポークスパーソンとして機能します。スクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用することで、トレーニング資料の正確性と一貫性を確保できます。
HeyGenは購買ワークフロービデオのアクセシビリティをどのように確保していますか？
HeyGenは自動AI生成キャプションと翻訳ビデオ機能を通じて、すべての購買ワークフロービデオのアクセシビリティを向上させます。これにより、トレーニングコンテンツが多様な視聴者にとって理解しやすくなり、重要な注文プロセスの理解が向上します。