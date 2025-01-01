購買ガイドラインビデオを瞬時に作成
強力な音声生成を活用して、コストを削減しトレーニング効果を高める購買コンプライアンスビデオを簡単に制作。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
購買に関わる全社員を対象に、カスタマイズ可能なシーンとフレンドリーなトーンを用いて、主要な購買コンプライアンスルールと支出制限を視覚的に強調する60秒の魅力的なビデオを作成してください。
部門長や予算管理者向けに、スマートな購買によるコスト削減の実用的なヒントを紹介する30秒のダイナミックな「ハウツー」ビデオを開発してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのダイナミックなビジュアルとプロフェッショナルなAIアバターを使用し、アップビートな音楽を添えます。
グローバルな社員を対象に、重要な購買ガイドラインの概要を提供する90秒の包括的な企業トレーニングビデオを作成してください。落ち着いた情報スタイルのビジュアルで、マルチリンガル対応をサポートする明確な字幕/キャプションを追加し、普遍的な理解を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして購買ガイドラインビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用したビデオテンプレートとカスタマイズ可能なシーンを使用して、魅力的な購買ガイドラインビデオの制作を効率化します。AIアバターとAI音声を簡単に組み込むことで、調達ルールを明確に伝え、組織全体での購買コンプライアンスを確保します。
HeyGenは調達に関する企業トレーニングビデオをカスタマイズするためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをブランド化されたシーンに統合できます。また、多様なメディアライブラリとAIアバターを活用して、調達プロセスや支出制限を効果的に説明する魅力的な企業トレーニングビデオを作成できます。
HeyGenは社員の支出トレーニングと全体的な購買コンプライアンスの向上に役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは社員の支出トレーニングのための指導的なハウツービデオを作成し、購買ポリシーを明確に伝えます。多言語サポートとAI音声を活用することで、調達ルールを簡単に理解でき、購買コンプライアンスの向上とコスト削減の可能性が高まります。
HeyGenは新しい購買コンプライアンスコンテンツの作成と配信をどのように効率化しますか？
HeyGenのテキストからビデオへの機能とAIを活用したビデオテンプレートを組み合わせることで、購買コンプライアンスのためのコンテンツ生成を迅速に行えます。調達ルールやガイド付き購買ポリシーをカバーする新しいビデオを簡単に更新または作成し、さまざまなアスペクト比でエクスポートして広く配信できます。