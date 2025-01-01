AIで購買承認ビデオを作成
動的なAIアバターを使用して、プロフェッショナルな仕上がりでビデオメッセージを届け、エンゲージメントを高め、複雑な承認を簡素化します。
人事チームや内部コミュニケーションの専門家向けに、親しみやすいAIアバターを使用して複雑な承認プロセスを簡素化する45秒の魅力的なビデオを作成してください。この親しみやすいビデオは、温かみのあるナレーションとビジュアルを特徴とし、組織全体のエンゲージメントを高めるのに役立ちます。すべてHeyGenのAIアバター機能で簡単に制作できます。
マーケティングおよび調達部門は、新しい購買ガイドラインを示す90秒のビデオを制作することで、内部コミュニケーションを大幅に向上させることができます。この現代的でブランド化された美的ビデオは、動的なシーンの切り替えと明確でプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、カスタマイズ可能なビデオシーンとブランド要素を効果的に使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して簡単に実現できます。
どの部門の承認プロセスでも、時間を節約しながら明確なコミュニケーションを確保する必要がありますか？HeyGenが生成する読みやすい字幕/キャプションを備えた、簡潔で明確なビジュアルと明るい声を特徴とする30秒のビデオを開発してください。このアプローチは、すべての従業員がアクセスしやすく、迅速に理解できる購買承認ビデオを効果的に作成できます。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用して購買承認ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストビデオ技術を活用して、購買承認ビデオを迅速かつ効率的に作成します。ユーザーはスクリプトから直接魅力的なビデオを生成し、承認プロセス全体を効率化できます。
HeyGenでブランドの要素を使用して購買承認ビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenではロゴやカスタムカラーなどのブランド要素を使用して、購買承認ビデオを完全にカスタマイズできます。カスタマイズ可能なビデオシーンとテンプレートを利用して、すべての内部コミュニケーションでブランドの一貫性を確保してください。
HeyGenは購買承認ビデオをより魅力的で効率的にするためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはAIナレーション、字幕、キャプションなどの強力な技術的機能を提供し、購買承認ビデオのエンゲージメントとアクセシビリティを向上させます。これらの機能は複雑な承認プロセスを簡素化し、明確なコミュニケーションを確保し、貴重な時間を節約します。
AIを活用したビデオは、会社の承認プロセスをどのように改善できますか？
HeyGenで作成されたAIを活用したビデオは、承認プロセス内でのエンゲージメントを大幅に向上させ、コミュニケーションを明確にします。単調なリクエストを動的で理解しやすいメッセージに変え、複雑な承認プロセスを簡素化し、意思決定を加速させます。