パブリッシングワークフロービデオをより速く、よりスマートに作成
AIアバターを使用してスクリプトから画面までのパブリッシングワークフロービデオを効率的に作成し、YouTube対応のコンテンツを簡単に実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング担当者や営業リーダー向けに、効果的なビデオパブリッシング戦略を示すダイナミックな90秒のビデオを作成します。エネルギッシュなバックグラウンドミュージックとプロフェッショナルなAIアバターを活用し、HeyGenのAIアバターとアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォーム向けのYouTube対応ビデオを生成します。
人事チームやカスタマーサクセスマネージャーは、2分間の指導ビデオを通じてトレーニングイニシアチブを強化できます。フレンドリーで教育的なビジュアルと画面上のテキスト、わかりやすいナレーションを使用し、HeyGenのテンプレート＆シーンと字幕/キャプション機能を強調して、自動キャプションと一貫したコンテンツを提供します。
コンテンツクリエイターやSEOスペシャリストは、SEO最適化の効率的なワークフローを強調する45秒のビデオでコンテンツ戦略を加速させます。現代的でテンポの速いビジュアルを提示し、クイック編集を示し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、書かれたコンテンツを魅力的なビデオ形式に変換します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてパブリッシングワークフロービデオの作成を効率化しますか？
HeyGenはスクリプトをプロフェッショナルなパブリッシングワークフロービデオに変換することで、強力なワークフロー自動化を実現します。AIアバター、テキスト-to-ビデオ技術、AI駆動のテンプレートを活用して、魅力的なコンテンツを効率的に作成し、ビデオパブリッシングプロセスを最適化できます。
HeyGenはさまざまなパブリッシングワークフロー向けにYouTube対応のビデオを生成できますか？
はい、HeyGenはさまざまなパブリッシングワークフロー向けにYouTube対応のビデオ生成に優れています。プラットフォームは自動キャプション、ブランディングコントロール、アスペクト比のリサイズを提供し、どのプラットフォームでもプロフェッショナルなビデオパブリッシングを最適化し、SEO最適化を強化します。
HeyGenはワークフロービデオをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはワークフロービデオをカスタマイズするための高度な技術的機能を提供します。多様なAIアバターと正確な音声生成を含みます。字幕/キャプションを簡単に追加し、ブランディングコントロールを統合し、広範なメディアライブラリを利用して、ワークフローコンテンツを完璧に調整できます。
HeyGenはパブリッシングワークフロービデオの作成を加速するためにどのようなツールを提供しますか？
HeyGenの直感的なインターフェースとAI駆動のテンプレートを使用して、パブリッシングワークフロービデオを迅速に作成できます。プラットフォームはワークフロー自動化プロセス全体を効率化し、スクリプトを魅力的なビデオに変換する強力なテキスト-to-ビデオ機能とAIキャプションジェネレーターを提供します。