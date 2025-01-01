公共交通機関の安全動画を簡単に作成
HeyGenのAIアバターを使用して、従業員や乗客を教育する魅力的な安全トレーニング動画を迅速に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
若者を対象にした45秒のシナリオベースのコンテンツ動画を作成し、トランジットハブ周辺での歩行者や乗客のための注意散漫運転の危険性を示します。クイックカットとモダンなサウンドトラックを特徴とし、HeyGenのAIアバターを使用して、さまざまなユーザーのインタラクションや潜在的な危険を魅力的に描写します。
すべての公共交通機関の利用者を対象にした、フレンドリーなビジュアルと温かく親しみやすい声のナレーションを備えた60秒のコミュニティ重視の動画を制作し、道路を安全に共有し、車両内での個人スペースを尊重することの重要性を強調します。この制作は、HeyGenのナレーション生成機能を活用して自然な音声のナレーションを提供します。
時折利用する乗客や新しい利用者向けに、緊急時の対処法や公共交通機関の安全機能の識別方法を詳細に説明する、明確で権威ある30秒の安全トレーニング動画をデザインします。ステップバイステップのビジュアルと安心感のあるトーンで提示し、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用してすべての視聴者にアクセス可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして公共交通機関の安全動画の制作を効率化しますか？
HeyGenは、公共交通機関のための魅力的な安全トレーニング動画を効率的に作成する力を組織に提供します。私たちのAIビデオメーカーは、テキスト-to-ビデオ技術と事前に構築されたテンプレートを利用し、安全手順や従業員トレーニングのコンテンツ開発を大幅にスピードアップします。
HeyGenはシナリオベースの公共交通機関の安全コンテンツにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは、AIアバターとカスタマイズ可能なシーンを使用して、シナリオベースの安全コンテンツに広範なカスタマイズを提供します。特定の公共交通機関の安全手順に合わせてメッセージを調整し、関連性のある効果的な従業員トレーニング動画を確保します。
HeyGenは多言語の安全トレーニング動画を作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは多言語のナレーションとAIキャプションジェネレーターをサポートしており、多様な公共交通機関の労働力と乗客基盤のための包括的な安全トレーニング動画を作成できます。これにより、重要な安全手順の明確なコミュニケーションが確保されます。
HeyGenは公共交通機関の安全動画にカスタムメディアやブランディングを統合するのをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、強力なメディアライブラリとストックサポートを含んでおり、独自の映像や画像を簡単に組み込むことができます。また、ブランディングコントロールを適用し、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを利用して、洗練されたプロフェッショナルなAI駆動のビデオコンテンツを確保します。