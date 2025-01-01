パブリックスピーキングトレーニングビデオを作成して、オーディエンスを引き付ける
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを活用して、スクリプトを魅力的なパブリックスピーキングビデオコースに瞬時に変換し、プロフェッショナルな結果を得る。
トレーナーや教育者を対象にした90秒のプロモーションビデオを開発し、高度なプレゼンテーションスキルのビデオコースの作成方法を紹介してください。現代的で魅力的なビジュアルスタイルを採用し、明瞭なナレーションを行い、HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して複雑な情報をシンプルに提示し、ビデオ制作の価値を向上させます。
コンテンツクリエイターやビジネスプロフェッショナル向けに、インパクトのあるビジュアルとキャプションを追加することでプレゼンテーションを向上させる方法に焦点を当てた45秒のクイックチップビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはダイナミックで視覚的に豊かにし、クリアな音声で補完します。HeyGenの字幕/キャプションを統合し、メディアライブラリ/ストックサポートを利用して高品質のBロールを作成することで、素晴らしいビデオを作成してください。
HR部門や企業トレーナー向けに、効果的なパブリックスピーキングトレーニングビデオを構築するための2分間の包括的なガイドを作成してください。ビデオは構造化され、情報豊かなビジュアルスタイルで、権威ある声で視聴者をストーリーボードのコンセプトから最終実行まで案内します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、コンテンツを効率的に整理し、トレーニングモジュール全体で一貫した外観を維持してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして複雑な機器を使わずにビデオ制作を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIソフトウェアを利用して、費用のかかるビデオ機器や専用の録音環境を必要とせずに、効率的に素晴らしいビデオを作成できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成が制作プロセスを担当します。
HeyGenは字幕の自動追加やビデオコンテンツの編集に関するソリューションを提供していますか？
はい、HeyGenはビデオに自動的に字幕とキャプションを生成し、アクセシビリティを確保します。プラットフォームの直感的なソフトウェア内で、ビデオコンテンツを簡単に編集し、ボイスオーバーを微調整し、調整を行うことができます。
HeyGenはビデオコースやパブリックスピーキングトレーニングビデオを作成するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、シンプルなスクリプトからのテキストビデオを使用して、パブリックスピーキングトレーニングビデオや完全なビデオコースを作成する力を与えます。テンプレートとシーンを活用し、ブランディングコントロールを組み込み、ストーリーボードアプローチを使用して教育コンテンツを効果的に構築できます。
HeyGenのソフトウェアを使用して、ブランドをカスタマイズし、外部メディアを統合することはできますか？
もちろんです。HeyGenのソフトウェアは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴを追加し、ブランドカラーを定義することができます。また、音楽や視覚効果を加え、広範なメディアライブラリから選択したり、自分のアセットをアップロードしてプロフェッショナルなビデオを作成することができます。