聴覚障害者向けに設計された45秒の情報豊かな健康動画を作成し、基本的な衛生習慣に焦点を当てます。この動画はシンプルで直接的なビジュアルと明確な音声を特徴とし、字幕/キャプションを目立たせて表示することで、多様な視聴者に最大限の使いやすさと理解を提供します。
若い成人を対象にした安全な食品取り扱いの正しい手順を説明する60秒の魅力的な手順動画を制作します。明るく魅力的なグラフィックとエネルギッシュなナレーションを使用して、健康教育コンテンツを記憶に残りやすく、理解しやすいものにします。
地元住民向けに地域の健康イニシアチブに関する迅速な更新を提供するための20秒のオンライン動画をソーシャルメディアプラットフォーム用にデザインします。ビジュアルスタイルは活気に満ちたもので、スクリプトからのテキスト-to-ビデオナレーションでサポートされ、メッセージを効果的で理解しやすいものにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして公衆衛生アドバイザリー動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、高品質なコンテンツを迅速に生成することで、公衆衛生アドバイザリー動画の作成を革新します。これにより、制作時間が大幅に短縮され、効率的な健康コミュニケーションが可能になります。
HeyGenは健康動画のアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは非常にアクセスしやすい健康動画を制作するために設計されています。包括的なクローズドキャプションを簡単に追加し、明確なナレーションを生成することで、オンライン動画コンテンツが多様な視聴者に届き、ウェブアクセシビリティのベストプラクティスに準拠します。
HeyGenで健康教育動画のブランド一貫性を維持できますか？
もちろんです。HeyGenはカスタムロゴやブランドカラーを含む強力なブランディングコントロールを提供し、すべての健康教育動画で一貫したプロフェッショナルな外観を維持できます。これにより、医療教育やソーシャルメディア向けの健康動画が認識され、信頼されるものになります。
HeyGenを使用してどのような種類の健康動画を制作できますか？
HeyGenは、詳細な手順動画や包括的な医療教育コンテンツから、ソーシャルメディア向けの簡潔な健康教育セグメントまで、さまざまな健康動画を制作するのに非常に柔軟です。その機能は幅広い健康コミュニケーションのニーズをサポートし、多様で魅力的なオンライン動画の制作を可能にします。