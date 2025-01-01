プロトタイプテスト動画を簡単に作成

プロフェッショナルなプロトタイプテスト動画を簡単に制作。自然なナレーション生成で魅力的なユーザーインタラクションシナリオと迅速な分析を実現。

211/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
UXデザイナーとリサーチャー向けに60秒のダイナミックなデモ動画を開発し、ユーザーの微妙なインタラクションを捉えるプロトタイプテストの効果的なビデオ録画を示します。現代的なビジュアルスタイルと親しみやすく明確な声でナレーションを行います。この動画では、HeyGenの「AIアバター」を使用してユーザーをプロトタイプに案内し、一貫した指示を提供し、参加者のバイアスを減らすことを強調します。
サンプルプロンプト2
プロダクトオーナーと開発チーム向けに30秒のソリューション指向の説明動画を制作し、プロトタイプテストの結果を効率的に分析する方法に焦点を当てます。ビジュアルスタイルはテンポが速く効率的で、エネルギッシュで簡潔な声でナレーションを行います。HeyGenの「字幕/キャプション」機能がテストセッションからの重要なユーザーフィードバックを迅速にレビューし抽出するのにどのように役立つかを紹介します。
サンプルプロンプト3
スタートアップや個人事業主向けに50秒のインスピレーションを与えるチュートリアルをデザインし、プロトタイプテストプロセス全体を構想からエンドツーエンドのビデオ生成まで簡素化する方法を示します。明るくユーザーフレンドリーなビジュアルと、元気で励みになる声でナレーションを行い、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用してプロフェッショナルなテストシナリオを迅速に設定することを強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロトタイプテスト動画の作成方法

AIを活用して、製品に正確なプロトタイプテスト動画を迅速に生成し、ユーザーフィードバックプロセスを簡素化します。

1
Step 1
プロトタイプテストスクリプトを貼り付ける
まず、プロトタイプテストスクリプトをHeyGenに直接貼り付けます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能により、テストシナリオの初期ビデオシーンが自動的に生成されます。
2
Step 2
プロトタイプ画面をアップロードする
プロトタイプのスクリーンショットや画面録画をアップロードして、ビデオを充実させます。メディアライブラリ/ストックサポートを使用して、ユーザーインタラクションを明確に示すビジュアルをシームレスに統合します。
3
Step 3
AIアバターとナレーターを選択する
さまざまなリアルなAIアバターを選んで、ユーザーを案内したり、仮想参加者として活躍させたりして、プロトタイプテストを生き生きとさせます。また、自然なナレーションを生成してテストの流れを説明することもできます。
4
Step 4
テスト動画をエクスポートする
ビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを利用して、ステークホルダーと共有し、貴重なユーザーフィードバックを収集するための理想的な形式で保存します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロトタイプの反復とフィードバックを迅速に記録

.

新しいプロトタイプ機能を紹介したり、ユーザーフィードバックの反応を示したりする短いビデオクリップを迅速に作成し、内部コミュニケーションと反復サイクルを簡素化します。

background image

よくある質問

HeyGenはプロトタイプテスト動画をどのように強化できますか？

HeyGenを使用すると、複雑なビデオ録画なしで高品質なプロトタイプテスト動画を簡単に作成できます。AIアバターと自然なナレーション生成を活用してシナリオを提示したり、ユーザーフィードバックを収集したりすることで、ユーザビリティテストプロセスを効率化します。

HeyGenはユーザビリティテストのためにどのようなテキスト-to-ビデオ機能を提供していますか？

HeyGenは高度なテキスト-to-ビデオ機能を活用し、スクリプトを魅力的なビデオに変換します。さまざまなAIアバターを選択して、プロトタイプテストの指示をナレーションしたり、ユーザーインタラクションを紹介したりすることで、明確で一貫したコミュニケーションを実現します。

HeyGenを使ってユーザーフィードバックのための魅力的な動画を作成するのは簡単ですか？

はい、HeyGenはユーザーフィードバックのための魅力的な動画作成を簡素化します。直感的なツールと多様なテンプレートやシーンを使用して、プロトタイプテストの効果的なシナリオを迅速にデザインでき、制作よりもインサイトに集中できます。

AIアバターは参加者募集のための一貫したビデオコンテンツ生成に役立ちますか？

もちろんです。HeyGenのAIアバターは、参加者募集ビデオに一貫したプロフェッショナルな存在感を提供します。AIナレーションを使用して均一な指示や紹介を生成し、すべての潜在的な参加者に同じ高品質なメッセージを届けることができます。