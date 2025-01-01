AIアバターで見込み客向けワークフロービデオを作成
AIアバターを使用してパーソナライズされた動画アウトリーチを自動化し、メッセージを効果的かつスケーラブルにします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業プロフェッショナルやSDRを対象に、動的なプレースホルダーを使用してパーソナライズされた動画アウトリーチを向上させる方法を示す45秒の動画を作成してください。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、視聴者に直接語りかける様々なAIアバターを特徴とし、HeyGenのAIアバターが各見込み客向け動画をユニークにする力を説明するフレンドリーで会話的なナレーションが入ります。
営業リーダーやマーケティングマネージャー向けに、CRMと統合された動画見込み客向けのワークフロー自動化プロセスを示す90秒の動画を制作してください。ビジュアルスタイルは洗練され戦略的で、フローチャートやCRM統合の例を特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンが高インパクトな見込み客向け動画を大規模に作成する方法を簡素化することを強調する明確で権威あるナレーションが入ります。
国際営業チームやグローバルマーケティング戦略家向けに、多言語動画アウトリーチの課題に対応する1分30秒の動画を開発してください。ビジュアルアプローチはグローバルに包括的で、多様な人口統計の表現とアニメーションマップを特徴とし、HeyGenの高度なナレーション生成機能がシームレスな言語の切り替えと多様な声のスタイルを通じて実演され、真にスケーラブルな動画見込み客向けを可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは既存のワークフロー内で自動化された見込み客向け動画をどのように支援しますか？
HeyGenは強力なAPI統合を提供することでワークフローの自動化を簡素化し、既存のCRM統合ビデオツールや営業エンゲージメントプラットフォームから直接自動化された見込み客向け動画を生成できるようにします。これにより、パーソナライズされた動画アウトリーチキャンペーンのシームレスなスケーリングが可能になります。
HeyGenは大規模な動画アウトリーチのための高度なパーソナライズをサポートしていますか？
はい、HeyGenはAIを活用した動画パーソナライズと動的コンテンツ生成を通じて非常にパーソナライズされた動画アウトリーチを可能にします。動的プレースホルダーを使用して特定の見込み客情報を自動的に挿入し、各動画が個別に共鳴するようにします。
HeyGenは多言語動画を作成して多様なターゲットアカウントに効果的にアプローチできますか？
もちろんです。HeyGenは多言語動画の作成をサポートしており、世界中の多様なターゲットアカウントにアプローチできます。音声クローン、スクリプトから動画への変換、リップシンクなどの機能を使用して、メッセージを複数の言語に翻訳し、より広範な市場浸透を図ることができます。
HeyGenは効率的な動画コンテンツ作成のためにどのようなAIアバター機能を提供していますか？
HeyGenはスクリプトから動画への変換を行う高度なAIアバターを提供し、動画作成の効率を劇的に向上させます。これらのAIアバターはAIライティングアシスタントと組み合わせることで、従来のカメラ作業なしで高品質なHeyGen AI動画を迅速に生成できます。