AI駆動の効率でガバナンスビデオのプロンプトを作成

ガバナンスコンテンツの動画制作を簡素化し、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンでステークホルダーを効果的に引き付けましょう。

120/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用し、詳細なスクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、明確で権威あるナレーションと鮮明で説明的なグラフィックスを用いて、サプライチェーンのベストプラクティスを新しいベンダーに教える60秒の指導動画を開発してください。
サンプルプロンプト2
内部ガバナンスイニシアチブのための30秒のAI動画ジェネレータープロモを作成し、エグゼクティブを対象に洗練された簡潔なビジュアルスタイルとアップビートでプロフェッショナルなオーディオトラックを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して制作を迅速化し、主要な方針の更新を強調してください。
サンプルプロンプト3
HeyGenのボイスオーバー生成を通じて生成された自信に満ちた明確なナレーションとダイナミックなモーショングラフィックスを用いて、ステークホルダーに向けた今後の方針変更についての50秒の発表動画を作成し、複雑なガバナンスビデオを容易に理解できるようにしてください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ガバナンスビデオのプロンプトを作成する方法

AI駆動のツールを使用して、明確でコンプライアンスに準拠したガバナンスビデオを効率的に制作し、動画制作プロセスを簡素化し、ステークホルダーを効果的に引き付ける方法を学びましょう。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成する
AIビデオスクリプトジェネレーターを利用して、ガバナンスメッセージを定義します。重要なポイントとコンプライアンスの詳細を入力し、ビデオの基盤となる構造化されたスクリプトを生成します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択する
ガバナンスコンテンツを提示するために、多様なAIアバターから選択します。組織のトーンとプロフェッショナリズムを最もよく表すアバターを選び、メッセージを届けます。
3
Step 3
ビジュアルストーリーテリングを強化する
メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合し、スクリプトとアバターを補完します。魅力的なビジュアルストーリーテリングを通じて、ガバナンスビデオの明確さとインパクトを高めます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを活用して、ガバナンスビデオを完成させます。さまざまなプラットフォームに最適な形式でビデオを制作し、広範なリーチとステークホルダーのエンゲージメントを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なガバナンスを明確化

.

説明動画を通じて、複雑なガバナンスの概念と規制を解明し、すべてのオーディエンスにアクセスしやすく理解しやすくします。

background image

よくある質問

HeyGenは特にガバナンスビデオの制作プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、テキストを魅力的なAIビデオに変換することで、ユーザーが動画制作を簡素化できるようにします。直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、AIアバターと強力なAIビデオスクリプトジェネレーターを活用し、ガバナンスビデオのプロンプトを作成することで、クリエイティブプロセスを効率化します。

HeyGenはプロフェッショナルなAIスポークスパーソンビデオでステークホルダーを引き付けるのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、プロフェッショナルなAIスポークスパーソンビデオを通じてステークホルダーを効果的に引き付けることができます。多様なAIアバターから選択し、強力なビジュアルストーリーテリング機能を活用することで、メッセージをインパクトとブランドの一貫性を持って届けることができます。

HeyGenは従業員を訓練するための説明動画を作成する上でどのような利点を提供しますか？

HeyGenは、従業員を訓練するためのプロフェッショナルな説明動画を迅速に作成するための大きな利点を提供します。AI駆動のテンプレートと効率的なボイスオーバー生成を使用して、動画制作を簡素化し、複雑な情報を迅速に伝えることができます。

HeyGenはAIビデオのカスタマイズとエクスポートにどのような高度な機能を提供しますか？

HeyGenは、AIビデオのカスタマイズのための高度なビデオ編集機能を提供します。ブランドコントロールを適用し、アクセシビリティのために字幕やキャプションを追加し、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で簡単にエクスポートできるようにし、汎用性のある出力を確保します。