AI駆動の効率でガバナンスビデオのプロンプトを作成
ガバナンスコンテンツの動画制作を簡素化し、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンでステークホルダーを効果的に引き付けましょう。
HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用し、詳細なスクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、明確で権威あるナレーションと鮮明で説明的なグラフィックスを用いて、サプライチェーンのベストプラクティスを新しいベンダーに教える60秒の指導動画を開発してください。
内部ガバナンスイニシアチブのための30秒のAI動画ジェネレータープロモを作成し、エグゼクティブを対象に洗練された簡潔なビジュアルスタイルとアップビートでプロフェッショナルなオーディオトラックを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して制作を迅速化し、主要な方針の更新を強調してください。
HeyGenのボイスオーバー生成を通じて生成された自信に満ちた明確なナレーションとダイナミックなモーショングラフィックスを用いて、ステークホルダーに向けた今後の方針変更についての50秒の発表動画を作成し、複雑なガバナンスビデオを容易に理解できるようにしてください。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは特にガバナンスビデオの制作プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、テキストを魅力的なAIビデオに変換することで、ユーザーが動画制作を簡素化できるようにします。直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、AIアバターと強力なAIビデオスクリプトジェネレーターを活用し、ガバナンスビデオのプロンプトを作成することで、クリエイティブプロセスを効率化します。
HeyGenはプロフェッショナルなAIスポークスパーソンビデオでステークホルダーを引き付けるのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、プロフェッショナルなAIスポークスパーソンビデオを通じてステークホルダーを効果的に引き付けることができます。多様なAIアバターから選択し、強力なビジュアルストーリーテリング機能を活用することで、メッセージをインパクトとブランドの一貫性を持って届けることができます。
HeyGenは従業員を訓練するための説明動画を作成する上でどのような利点を提供しますか？
HeyGenは、従業員を訓練するためのプロフェッショナルな説明動画を迅速に作成するための大きな利点を提供します。AI駆動のテンプレートと効率的なボイスオーバー生成を使用して、動画制作を簡素化し、複雑な情報を迅速に伝えることができます。
HeyGenはAIビデオのカスタマイズとエクスポートにどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenは、AIビデオのカスタマイズのための高度なビデオ編集機能を提供します。ブランドコントロールを適用し、アクセシビリティのために字幕やキャプションを追加し、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で簡単にエクスポートできるようにし、汎用性のある出力を確保します。