プロンプトライブラリビデオを作成して、観客を即座に引き込む
HeyGenのAIアバターを活用して、インパクトのあるプレゼンテーションを作成し、ワークフローを効率化して魅力的なビデオをより早く作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスのオーナーや教育者がより魅力的なビデオを制作することを目指す場合、この1.5分のセグメントは創造性を刺激するためのプロンプトライブラリの活用を示します。明るく、イラスト的なグラフィックとエネルギッシュで親しみやすいAIアバターをフィーチャーしたこのビデオは、HeyGenの多様な「AIアバター」がどのようにしてメッセージを生き生きとさせ、パーソナライズされたダイナミックなプレゼンテーションで観客を魅了するかを説明します。
カスタマーサポートマネージャーや製品トレーナーは、2分間のビデオでアクセス可能なカスタマーサクセスチュートリアルを示すことで、ユーザーガイドを強化できます。ユーザーフレンドリーな画面録画とオーバーレイされたグラフィック、正確な字幕を組み合わせたこのプロンプトは、HeyGenの強力な「字幕/キャプション」機能がどのようにしてすべての視聴者が簡単にフォローできるようにし、多様な観客へのアクセスを向上させるかを示します。
この45秒のビデオで、説得力のあるセールスプレゼンテーションを簡単に作成できます。クライアントを感動させたいセールスチームや企業トレーナーに最適です。洗練された企業ビジュアルとダイナミックなシーンの切り替え、プロフェッショナルなナレーションを特徴とするこのプロンプトは、HeyGen内の「テンプレートとシーン」がどのようにして高インパクトのコンテンツを迅速に作成し、あらゆるプレゼンテーションでのエンゲージメントを向上させるかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIはどのようにしてビデオ作成プロセスを効率化しますか？
HeyGenは強力なAIツールを活用し、無料のテキストからビデオへのジェネレーターを含めて、ビデオ作成プロセスを大幅に簡素化し加速します。これにより、ユーザーは高品質なビデオを効率的に制作でき、最終的に時間を節約できます。
HeyGenでどのようなビジネス向けの魅力的なビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、ダイナミックなマーケティングキャンペーン、包括的なHRトレーニングモジュール、説得力のあるセールスプレゼンテーション、役立つカスタマーサクセスチュートリアルなど、さまざまなビジネスニーズに合わせた魅力的なビデオを生成できます。すべてがエンゲージメントを向上させるように設計されています。
HeyGenの機能はどのようにしてビデオのアクセシビリティと観客のリーチを向上させますか？
HeyGenはリアルなAIアバター、多様なナレーション生成、自動字幕/キャプションを提供することでアクセシビリティを向上させます。これらの機能により、コンテンツが簡単に理解され、より広範で包括的な観客に届くことを保証します。
HeyGenはプロンプトライブラリからのビデオを含め、ブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは広範なテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを一貫して適用することができます。これにより、プロンプトライブラリから作成されたビデオを含め、プロフェッショナルで統一されたブランドアイデンティティを反映させることができます。