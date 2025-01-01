プロジェクト計画ビデオを簡単に作成

魅力的なプロジェクト計画ビデオを簡単に制作。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用して、迅速で高品質なコンテンツを提供します。

174/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいプロジェクトマネージャーが初期の課題を克服するのを助けるために、45秒の親しみやすく指導的なビデオチュートリアルを作成し、効果的な計画ビデオを紹介します。このステップバイステップガイドは、HeyGenのAIアバターと字幕/キャプションを使用して、視聴者に基本的なプロジェクト設定を案内し、理解を促進する明確なビジュアルスタイルを維持します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームに、プロジェクト計画ビデオコンテンツの影響を示す30秒のモダンでダイナミックなビデオでコンテンツ戦略を向上させるよう促します。HeyGenのテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、視覚的に豊かな説明ビデオを高速で制作し、注意を引くエネルギッシュなサウンドデザインを実現します。
サンプルプロンプト3
チームリーダーや部門長に、チームのイニシアチブを最適化する方法を90秒の権威あるクリーンなビデオで案内し、魅力的なプロジェクト計画ビデオの作成方法に焦点を当てます。このエグゼクティブサマリースタイルのプレゼンテーションは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、プラットフォーム全体で洗練された配信を確保し、鮮明なビジュアルとプロフェッショナルで情報豊かな音声スタイルを特徴とします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロジェクト計画ビデオの作成方法

プロジェクトコミュニケーションを効率化し、プロフェッショナルでAIを活用した計画ビデオでチームを引き付けましょう。

1
Step 1
プロジェクトスクリプトを作成
プロジェクト計画、主要なマイルストーン、成果物をアウトライン化することから始めます。詳細なスクリプトをHeyGenに貼り付けて、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、自動的にビデオの基盤を生成します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
HeyGenの多様なライブラリからプロフェッショナルなAIアバターを選択して、プロジェクト計画ビデオを強化します。プロジェクトのトーンに最適なプレゼンターを選び、メッセージを効果的に伝えます。
3
Step 3
ビジュアルとボイスオーバーを追加
プロフェッショナルなボイスオーバー生成を追加し、トーンに合ったさまざまな声から選択して明確さを高めます。また、ライブラリから関連するメディアを統合して、計画を視覚的にサポートします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
プロジェクト計画ビデオが完成したら、生成してアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、どのプラットフォームにも最適な形式でダウンロードします。チームと共有して、明確なコミュニケーションと効率的なプロジェクト管理を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロジェクトチームを鼓舞

.

プロジェクトライフサイクル全体でチームスピリットを高め、熱意を促進するためのモチベーショナルビデオを制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なプロジェクト計画ビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、スクリプトを動的なビデオコンテンツに変換することで、魅力的なプロジェクト計画ビデオの作成を支援します。高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して、ビデオ作成プロセスを効率化し、複雑なプロジェクト管理の詳細を効果的に伝える高品質な計画ビデオを簡単に制作できます。

プロジェクト管理における効率的なビデオ作成のためにHeyGenはどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、直感的なテンプレート、強力なボイスオーバー生成、包括的なメディアライブラリなど、プロジェクト管理のニーズをサポートするビデオ作成のための強力なツールです。プロフェッショナルなビデオチュートリアルやアップデートを迅速に開発し、チームに一貫性のある明確なビデオコンテンツを提供します。

HeyGenでプロジェクト計画ビデオのビジュアルスタイルをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、特定のロゴやブランドカラーで計画ビデオをカスタマイズして視覚的一貫性を維持できます。また、内蔵メディアライブラリから豊富な選択肢を活用して、プロジェクトの美学に合ったプロジェクト計画ビデオコンテンツを強化できます。

HeyGenはどのようにしてプロジェクト計画ビデオをさまざまなプラットフォームに適したものにしますか？

HeyGenは、さまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションをサポートすることで、プロジェクト計画ビデオが多用途でどのプラットフォームにも対応できるようにします。これにより、内部チームのアップデート、外部プレゼンテーション、その他の計画ビデオに最適化されたビデオコンテンツを提供し、包括的なプロジェクト管理コミュニケーションをサポートします。