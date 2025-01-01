AIでプロジェクト受付ビデオを作成：ワークフローを効率化

リアルなAIアバターを活用して、明確で魅力的なプロジェクトブリーフィングを提供し、作業受付を簡単に効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRチームやクライアント対応の役割向けに、HeyGenのAIアバターを使ってどのようにパーソナライズされたプロジェクト受付ビデオを作成できるかを示す90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的で親しみやすく、多様なAIアバターがリアルなナレーションを提供し、初期のクライアントや従業員のエンゲージメントを向上させることを目的としています。AIアバターを使用してプロジェクト要件を紹介することの影響を示してください。
サンプルプロンプト2
開発チーム向けに、AIを活用したプロジェクト受付ワークフローに統合する包括的なプロジェクト受付ビデオの作成方法を説明する2分間の技術ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは情報豊かで詳細であり、画面上のテキストオーバーレイと正確で説明的な声を組み合わせ、すべての複雑なプロジェクトの詳細を明確に伝えることを保証します。技術的なブリーフィングにおけるアクセシビリティと明確さのための自動字幕/キャプションの利点を強調してください。
サンプルプロンプト3
マーケターや営業リーダーを対象に、既存のテキストスクリプトからプロジェクト受付ビデオを迅速に作成する45秒のプロモーションビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで説得力があり、クイックカットとエネルギッシュなナレーションを特徴とし、さまざまな内部および外部のコミュニケーションニーズに迅速に採用することを促します。HeyGenのスクリプトからの効率的なテキストからビデオへの変換機能を強調し、書かれたブリーフを魅力的なビデオコンテンツに変換します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロジェクト受付ビデオの作成方法

HeyGenのAIを活用したツールとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、魅力的なプロジェクト受付ビデオを迅速に生成し、作業受付プロセスを効率化します。

Step 1
テンプレートを選択するかスクリプトを入力
プロフェッショナルな「ビデオテンプレート」から選択するか、プロジェクト受付スクリプトをテキストからビデオエディタに直接貼り付けて開始します。
Step 2
AIアバターでビデオをカスタマイズ
「AIアバター」を選択して受付情報を提示し、プロジェクトの特定の要件に合わせてコンテンツを調整してビデオをカスタマイズします。
Step 3
キャプションとブランディングを追加
自動「キャプション」を追加し、ブランドのビジュアルアイデンティティを適用して、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
Step 4
受付ビデオを生成して共有
最終化したら、さまざまなアスペクト比で高品質のプロジェクト受付ビデオを簡単に「エクスポート」し、チームの作業受付プロセスを効率化する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な要件を簡素化

AI生成ビデオを使用して複雑なプロジェクトの詳細を明確にし、全員が重要な情報を把握できるようにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAIを活用したプロジェクト受付ワークフローを構築するのに役立ちますか？

HeyGenは、パーソナライズされたプロジェクト受付ビデオを自動的に生成することで、AIを活用したプロジェクト受付ワークフローを構築するのに役立ちます。高度なAI機能を活用して、作業受付を効率化し、組織内のコミュニケーションを改善する魅力的なビデオを作成できます。

HeyGenはプロジェクト受付ビデオの作成にどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、AIアバター、リアルなナレーション、スクリプトからのテキストからビデオへの生成を含む、プロジェクト受付ビデオのための強力なAI機能を提供しています。これらの機能により、AIを活用したビデオテンプレートを使用して、高品質でプロフェッショナルなビデオを効率的に制作できます。

どのチームがHeyGenを使用してプロジェクト受付ビデオを作成することで利益を得られますか？

マーケター、HRチーム、営業リーダーは、HeyGenのツールを使用してプロジェクト受付ビデオを作成することで、作業受付を大幅に効率化できます。プラットフォームのAI機能は、さまざまな部門がプロジェクトの要件と期待を迅速に伝えるのに役立ちます。

HeyGenでAIを活用したビデオテンプレートをカスタマイズし、キャプションを追加できますか？

はい、HeyGenでは、ロゴや色のブランディングコントロールを含むAIを活用したビデオテンプレートの広範なカスタマイズが可能です。また、プロジェクト受付ビデオに字幕やキャプションを簡単に追加して、アクセシビリティと明確さを確保できます。