AIでプロジェクトチャーター動画を作成：迅速かつ簡単

魅力的なビジュアルコミュニケーションでプロジェクト管理を効率化。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、プロジェクトチャーターをプロフェッショナルな動画に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロジェクト管理を効率化し、生産性を向上させたいプロジェクトマネージャーにとって、この45秒の動画は価値があります。AI駆動のプロジェクトチャーター動画が複雑なプロジェクトの紹介を簡素化する方法を示します。モダンでクリーン、ダイナミックなビジュアルスタイルと自信に満ちた説明的なナレーションを目指し、プロフェッショナリズムと革新を伝える魅力的なAIアバターがプレゼンテーションを行います。
サンプルプロンプト2
プロジェクト管理チャーターに関する重要な更新や包括的な詳細を、広範なクロスファンクショナルチームや外部パートナーに伝える必要があると想像してください。魅力的でイラスト的なビジュアルスタイルと明確で簡潔なナレーションを備えた60秒の動画を制作し、HeyGenの字幕/キャプションを活用して、すべての重要なポイントが理解されるようにします。
サンプルプロンプト3
初期のプレゼンテーションでインパクトのある概要が必要な営業チームや経営陣向けに、注目を集めるプロジェクトチャーター動画を作成するための説得力のある30秒の動画を作成します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロジェクトチャーター動画テンプレートを使用して、迅速にプロフェッショナルで視覚的に魅力的な紹介を組み立てます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
プロジェクトチャーター動画の作成方法

プロジェクトチャーターを魅力的なAI駆動の動画に変換し、ステークホルダーの関与を高め、視覚的なコミュニケーションを効率化します。

1
Step 1
プロジェクトチャータースクリプトを作成
プロジェクトチャーターのコアコンテンツを開発します。スクリプトが完成したら、HeyGenのエディターに貼り付けて、スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して自動的に動画シーンを生成します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
プロジェクトチャーターを視覚的に表現するために、多様なAIアバターライブラリから選択します。選択したアバターに適した声をボイスオーバー生成オプションから選び、プロフェッショナルにメッセージを伝えます。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルを適用
動画をブランドアイデンティティに合わせてカスタマイズします。HeyGenのブランディングコントロールを使用して会社のロゴと色を適用し、視覚的なコミュニケーションを強化するために関連メディアを統合します。
4
Step 4
プロジェクトチャーター動画をエクスポート
プロジェクトチャーター動画をエクスポートして作成を完了します。必要に応じてアスペクト比を調整し、動画をダウンロードしてステークホルダーと共有し、プロジェクト管理を効率化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なプロジェクトチャーターの更新を作成

プロジェクトチャーターや重要なマイルストーンの短い動画要約を制作し、多様な内部および外部のステークホルダーに効率的に更新を伝えます。

よくある質問

HeyGenはプロジェクトチャーター動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的な動画コンテンツに変換することで、プロジェクトチャーター動画を簡単に作成できるようにします。AIアバターとAIボイスアクターを活用して、プロジェクトの範囲と目的を明確に伝え、効果的なステークホルダーの関与を実現します。

HeyGenはプロジェクト管理チャーター動画にどのようなAI機能を提供しますか？

HeyGenは高度なAIアバターと強力なAIボイスアクターフィーチャーを活用して、プロジェクト管理チャーターを実現します。このAI駆動のアプローチは制作を効率化し、シンプルなテキストからカスタムボイスオーバーとキャプションを備えたプロフェッショナルな動画を生成できます。

HeyGenでプロジェクトチャーター動画のビジュアル要素をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはさまざまなプロジェクトチャーター動画テンプレートと広範なブランディングコントロールを提供しており、ロゴや好みの色を組み込むことができます。これにより、すべてのプロジェクト管理動画で視覚的なコミュニケーションが一貫してプロフェッショナルに保たれます。

HeyGenは複数の言語でプロジェクトチャーター動画を作成することをサポートしていますか？

はい、HeyGenは複数の言語でボイスオーバーとキャプションを備えたプロジェクトチャーター動画を生成することで、グローバルなオーディエンスにリーチすることができます。この機能はプロジェクト管理を効率化し、多様なステークホルダーとの明確なコミュニケーションを促進します。