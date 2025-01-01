ビジネス成長のための利益率トレーニングビデオを作成

マネージャーとビジネスオーナーがスクリプトからの動的なテキストビデオを使用して利益率を正確に計算できるようにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マネージャーやビジネスオーナーを対象に、Microsoft Excelを使用して利益率を効果的に計算する方法を示す90秒の指導ビデオを開発してください。特に売上原価を組み込むことに焦点を当てています。ビデオはクリーンで、画面録画を多用したビジュアルスタイルで、正確な注釈を付け、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して正確で詳細なナレーションを確保します。
サンプルプロンプト2
ビジネスプロフェッショナル向けに、粗利益と純利益の違いを説明し、全体的な収益性に影響を与えるさまざまな費用を正確に特定する方法を詳述する2分間の包括的なトレーニングビデオを制作してください。これにより、小売価格がこれらの計算において果たす役割も説明されます。このビデオは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用し、洗練された企業プレゼンテーションスタイルで、主要な概念間のダイナミックなトランジションを備えた洗練された外観と感触を提供します。
サンプルプロンプト3
利益を最大化するために粗利益率計算機を効果的に利用しようとするビジネスオーナー向けに、45秒のクイックチップビデオを生成してください。ビジュアルの美学はテンポが速く魅力的で、明るい色のユーザーフレンドリーな計算機インターフェースを紹介し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと自信に満ちたナレーションをサポートし、HeyGenの字幕/キャプションがアクセシビリティを確保し、重要なポイントを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
利益率トレーニングビデオの作成方法

マネージャーとビジネスオーナー向けに、複雑な財務概念を明確で実行可能な洞察に変えるプロフェッショナルトレーニングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
AIプレゼンターとスクリプトを選択
利益率に関するトレーニングをプレゼンテーションするために、多様なAIアバターから選択します。粗利益の計算や売上原価の理解などのトピックをカバーするスクリプトを貼り付け、それがどのように生き生きとするかを見てください。
2
Step 2
ビジュアルとシーンをカスタマイズ
メディアライブラリからテンプレートとシーンを利用してビデオを強化します。利益率の計算方法や純利益の構成要素などの概念を視覚的に説明し、オーディエンスの関心と明確さを確保します。
3
Step 3
ナレーションとブランディングを追加
粗利益や営業利益率などの複雑な財務データを説明するために、ナレーション生成で自然な音声を生成します。ブランドのロゴと色をブランディングコントロールで適用し、一貫したプロフェッショナルな外観を実現します。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして共有
アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加してビデオを完成させます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォーム向けにビデオを調整し、マネージャーとビジネスオーナーに利益を最大化する方法を教育する準備を整えます。

使用例

複雑な財務概念を簡素化

複雑な利益率計算と財務戦略を、すべてのビジネススキルレベルに対応した明確で理解しやすいトレーニングビデオに変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のビジネスが魅力的な利益率トレーニングビデオを作成するのを助けますか？

HeyGenは、マネージャーやビジネスオーナーがプロフェッショナルな利益率トレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターとテキストビデオ機能を活用して、利益率の計算に関するスクリプトをチーム向けの魅力的なコースに変換できます。この効率的なアプローチにより、広範なビデオ制作経験がなくても高品質なトレーニングを提供できます。

HeyGenで制作された利益計算ビデオでは、どのような種類の財務概念を説明できますか？

HeyGenを使用すると、粗利益、純利益、売上原価、営業利益率などの重要な財務概念を簡単に説明できます。HeyGenのメディアライブラリとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、利益率を計算する複雑な数式を視覚的に説明し、ビジネストレーニングを非常に効果的にします。これにより、チームは小売価格の設定方法を理解し、利益を最大化することができます。

HeyGenは、Excelを使用した複雑な利益計算方法の指導を簡素化しますか？

はい、HeyGenはMicrosoft Excelを使用した粗利益率計算機のような複雑な方法の指導を大幅に簡素化します。テキストビデオとナレーション生成を使用して複雑なステップを分解し、明確な字幕とキャプションで最適な理解をサポートします。これにより、研修生が利益率を正確に計算し、ビジネスの間接費を管理する方法を理解しやすくなります。

HeyGenは、トレーニングを通じて最適な小売価格の設定能力を向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenは、価格戦略に焦点を当てた魅力的なコースを作成し、チームが小売価格を効果的に設定し、利益を最大化する方法を理解するのを助けます。アスペクト比のリサイズや多様なAIアバターなどの機能を使用して、あらゆるオーディエンスやプラットフォームに合わせてトレーニングコンテンツをカスタマイズし、ビジネスの広範なリーチを確保します。