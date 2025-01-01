AIでプロフェッショナルなライティングビデオを作成
スクリプトをビデオに簡単に変換し、AIアバターを活用してダイナミックなプレゼンテーションを実現。
企業のトレーナーや教育者向けに設計された1.5分間の指導ビデオを作成し、既存のドキュメントを魅力的な「トレーニングビデオ」に変える力を示します。情報豊かで構造化されたビジュアルスタイルを採用し、親しみやすくプロフェッショナルなAIの声で補完します。HeyGenのAIアバターがどのようにして静的なコンテンツを生き生きとさせ、「スクリプトをアップロード」することで複雑なトピックを学習者にとってアクセスしやすく魅力的にするかを紹介します。
マーケターやフリーランスライターを対象に、短くてインパクトのあるビデオコンテンツでサービスを宣伝するための45秒間のダイナミックなソーシャルメディアリールを制作してください。ビデオは、ダイナミックでテンポの速い編集、魅力的なビジュアル、アップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのカスタムアバターを使用して重要なメッセージを伝えます。「ショートフォームビデオ」を「ソーシャルメディア」に簡単に作成し、さまざまなプラットフォームで迅速に展開できることを強調します。
技術ライターや専門家が複雑な情報を明確に伝える必要がある場合に最適な2分間の説明ビデオを作成してください。ビデオはプロフェッショナルで権威あるプレゼンテーションスタイルを採用し、HeyGenの統合字幕/キャプションを使用して理解を深めます。洗練された「トーキングヘッドビデオ」を作成し、複雑なテーマを効果的に分解し、構造化された「ビデオスクリプト」がどのようにして生き生きとしたものになるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenのAIスクリプトからビデオ生成機能はどのように機能しますか？
HeyGenは、先進的なAIスクリプトからビデオ生成技術を使用して、あなたのビデオスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換します。スクリプトをアップロードし、AIアバターとAIボイスを選択するだけで、HeyGenが自動的にトーキングヘッドビデオをアニメーション化し、合成します。このプロセスにより、プロフェッショナルなライティングビデオを効率的に作成できます。
HeyGenは私のテキストスクリプトからプロフェッショナルなトーキングヘッドビデオを作成できますか？
はい、HeyGenはあなたの書かれたビデオスクリプトから直接高品質なトーキングヘッドビデオを作成することを専門としています。私たちのプラットフォームは、リアルなAIアバターと先進的なAIボイステクノロジーを活用して、多様なコミュニケーションニーズに適した洗練された魅力的なコンテンツを提供します。プロフェッショナルなライティングビデオを簡単に作成できます。
HeyGenがビデオ作成の初心者に優しいエディターである理由は何ですか？
HeyGenは初心者に優しいエディターとして設計されており、直感的なインターフェースとプロジェクトを開始するための豊富なビデオテンプレートを備えています。スクリプトを簡単にアップロードし、ビデオ編集の経験がなくてもスクリプトからビデオへのプロセスをガイドできます。このシンプルさにより、誰でも迅速にプロフェッショナルなライティングビデオを作成できます。
HeyGenから完成したビデオをどのようにダウンロードできますか？
HeyGenでは、プラットフォームから高解像度のMP4形式でビデオコンテンツを直接ダウンロードできます。エクスポートされたビデオには透かしがなく、ソーシャルメディアやさまざまなトレーニングビデオに最適で、追加のブランディングなしで使用できます。