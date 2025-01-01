AIの力でプロフェッショナルサービスビデオを作成
ビジネスコミュニケーションのために設計されたプロフェッショナルなビデオでブランドを高めましょう。HeyGenのAIアバターを活用して、効率的にオーディエンスを引き付けます。
小規模ビジネスオーナーをターゲットにした45秒のダイナミックなビデオマーケティングキャンペーンを開発し、私たちの専門知識が彼らの課題を解決するプロフェッショナルなビデオを提供する方法を示します。HeyGenの多様なテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、視覚的に魅力的で解決志向のストーリーを作成します。
従業員向けに新しい会社方針や成果を発表するための30秒の簡潔な社内ビジネスコミュニケーションアップデートを作成します。プロフェッショナルで直接的なビジュアルと音声スタイル、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオと明確な字幕/キャプションを使用して、メッセージが迅速に理解され、社内目的での動画作成をスケールアップします。
業界の仲間を対象にした90秒の洗練されたリーダーシップビデオを作成し、複雑な市場動向を権威あるトーンで提示することを検討してください。HeyGenのAIアバターを活用してメッセージを直接伝え、高品質なビデオを強化し、観客の注意を引く魅力的なナレーション生成を補完します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルサービス向けのAI駆動ビデオ作成を可能にしますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトをリアルなAIアバターと自然なナレーションを備えた魅力的なビデオに変換し、プロフェッショナルサービスビデオの作成プロセスを大幅に効率化します。この革新的なプラットフォームは、ユーザーが高品質なビデオを効率的に制作することを可能にします。
HeyGenを使ってプロフェッショナルなビデオを迅速に作成するためにビデオテンプレートを使用できますか？
はい、HeyGenは多様なプロフェッショナルビデオテンプレートのライブラリを提供しており、広範な編集スキルがなくても迅速にプロフェッショナルなビデオを作成できます。テンプレートを選択し、コンテンツを追加し、ブランドコントロールでカスタマイズするだけで、高品質な結果を得ることができます。
HeyGenはビデオ制作のためにどのようなクリエイティブアセットを提供していますか？
HeyGenは多様なAIアバターや高品質なナレーションを含むクリエイティブアセットのスイートを提供し、ビデオに命を吹き込みます。また、画面録画や包括的なメディアライブラリを活用して、アニメーションビデオを強化し、魅力的なコンテンツを作成することができます。
HeyGenはどのようにしてビジネスがさまざまなニーズに応じたビデオをスケールで作成するのを支援しますか？
HeyGenは、ビデオマーケティングや社内ビジネスコミュニケーションなど、多様な用途に応じたビデオをスケールで作成するために設計されています。その効率的なテキストからビデオへの機能とブランドコントロールにより、多数のプロジェクトで一貫した高品質な出力を可能にします。